La brutal crítica de un excampeón del mundo de la Fórmula 1 al nuevo reglamento: "Dejen que los pilotos vuelvan a ser pilotos"

Las primeras tres fechas del campeonato 2026 de la Fórmula 1 encendieron la polémica en torno al nuevo reglamento impulsado por la FIA, principalmente por la relevancia que adquirieron conceptos como el “Súper Clipping”, el “Lift & Coast” y la gestión del consumo de energía, factores que están modificando de manera significativa la forma de competir en pista.

Max Verstappen, Lewis Hamilton, Fernando Alonso y Lando Norris, grandes figuras dentro de la Máxima, fueron los primeros que criticaron categóricamente este nuevo reglamento y, a la lista de campeones mundiales disconformes con la normativa, se sumó Nigel Mansell.

La brutal crítica de Nigel Mansell al nuevo reglamento de la Fórmula 1 En las últimas horas, el campeón del mundo de la F1 en 1992 explicó cómo la reglamentación vigente afecta al orden natural de la categoría madre del automovilismo y no se guardó nada a la hora de criticar a la FIA: “Los adelantamientos son simple y totalmente falsos. Se ven geniales pero, después, cuando salís de la siguiente curva, ese otro auto vuelve a adelantarte porque el ordenador te da potencia extra en el momento equivocado”.

image Nigel Mansell, campeón del mundo en 1992, se sumó a las críticas contra el nuevo reglamento de la Fórmula 1. OMP Racing

“El piloto, por supuesto, no tiene control sobre eso, porque de lo contrario no lo habría configurado así. Hay pilotos que están mucho más atrás de lo que deberían estar. Dejen que los pilotos conduzcan los coches, porque en este momento algunos son pasajeros de su coche”, añadió.