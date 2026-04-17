La historia de la F1 se repite en Argentina: del recuerdo de "Pechito" López al fenómeno Colapinto

A menos de una semana de que Franco Colapinto aterrice en el país para pilotar el Lotus E20 (ploteado por la escudería Alpine), la expectativa es total. Sin embargo, este road show de 2026 no es un evento aislado: es el cuarto capítulo de una historia de velocidad que ha transformado las calles de Buenos Aires en circuitos callejeros de élite.

La primera gran exhibición moderna tuvo como protagonista a un referente del automovilismo nacional: José María "Pechito" López . En la previa de los 200 km de Buenos Aires del TC2000, el cordobés se subió a un Williams para demostrar el poderío y el sonido ensordecedor de un F1.

La historia de López con la máxima categoría es agridulce. Tras ser una de las promesas más firmes para representar al país, su debut se vio truncado en 2010. El equipo US F1 no logró terminar los coches a tiempo y el retiro del apoyo económico de Chad Hurley (cofundador de YouTube) dejó al argentino a las puertas de la gloria. Aquella exhibición de 2007 quedó en la memoria como el recordatorio de lo que pudo haber sido.

Solo un año después, la Ciudad de Buenos Aires volvió a vibrar. Esta vez, el escenario fue el corazón porteño: la Avenida 9 de Julio. El protagonista fue el piloto escocés David Coulthard, quien llegó al país en el mismo año de su retiro tras 15 temporadas en la F1. A bordo de un Red Bull, Coulthard hizo delirar a miles de fanáticos frente al Obelisco, marcando un hito en las presentaciones internacionales en suelo argentino.

2012: Daniel Ricciardo y el show en Palermo

Tuvo que pasar cuatro años para que el equipo Red Bull regresara. En diciembre de 2012, el joven y carismático Daniel Ricciardo deslumbró en el barrio de Palermo. Las avenidas Del Libertador y Sarmiento fueron el escenario donde el australiano mostró el talento que lo llevaría a ser uno de los pilotos más queridos de la parrilla actual.

daniel richiardo Daniel Ricciardo con su Red Bull en el barrio de Palermo. GCBA

2026: el regreso triunfal con Franco Colapinto

Catorce años después, la Fórmula 1 regresa oficialmente a la Argentina de la mano de un piloto que no solo promete, sino que ya es una realidad. Franco Colapinto, el joven de Pilar que inició su camino en la máxima categoría en 2023 con Williams y se consolidó hace un año con Alpine, será el encargado de cerrar esta sequía de exhibiciones.

El evento se realizará el próximo 26 de abril en Buenos Aires. Colapinto conducirá el mítico Lotus E20, permitiendo que los aficionados locales vean de cerca al corredor que está haciendo historia en cada circuito del calendario mundial.

Argentina vuelve a ser el epicentro del automovilismo mundial, reafirmando que la llama de la F1, lejos de apagarse, está más viva que nunca gracias a una nueva generación de talento nacional.