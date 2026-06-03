Franco Colapinto enamora a la Fórmula 1: el posteo que resume su gran momento

Franco Colapinto atraviesa el mejor momento de su joven trayectoria en la Fórmula 1 y la propia categoría decidió reflejarlo en sus redes sociales. A pocos días del Gran Premio de Mónaco , la cuenta oficial de la F1 en Instagram publicó una serie de imágenes dedicadas al piloto argentino, repasando tanto su crecimiento deportivo como algunos de los momentos más destacados de su temporada.

El mensaje elegido por la categoría fue contundente: "La montaña rusa de Franco Colapinto en 2026 lo vio mejorar su mejor resultado de siempre dos veces en el mes de mayo". La publicación estuvo acompañada por un gráfico que resume sus primeras cinco carreras del año y destaca especialmente los históricos séptimo y sexto puestos obtenidos en Miami y Montreal.

La temporada de Franco Colapinto en la primera parte de la temporada 2026 de la Fórmula 1.

Se trata de una señal más del protagonismo que ha ganado el piloto de Alpine durante los últimos meses. Sus actuaciones recientes no solo le permitieron sumar puntos importantes para el equipo francés, sino también convertirse en una de las historias más seguidas del campeonato.

El posteo continúa con una serie de fotografías tomadas durante distintos fines de semana de carrera. Entre ellas aparece una de las imágenes que más repercusión generó en Miami, cuando Lionel Messi visitó el paddock para acompañar al argentino durante el Gran Premio disputado en Estados Unidos.

La presencia del capitán de la Selección argentina junto a Colapinto se convirtió en uno de los momentos más comentados de aquella fecha y reforzó el impacto mediático que viene generando el piloto dentro y fuera del automovilismo.

colapinto f1 5 Franco Colapinto junto a Lionel Messi... ¿el amuleto? Instagram @F1

La publicación también muestra diferentes escenas de su actividad con Alpine, repasando un inicio de temporada que tuvo altibajos, pero que encontró su punto más alto durante mayo gracias a sus mejores resultados en la máxima categoría.

Maia Reficco también aparece en el posteo

El recorrido visual elegido por la Fórmula 1 no se limitó a la faceta deportiva. La última imagen del carrete muestra a Colapinto junto a la actriz y cantante Maia Reficco, con quien confirmó públicamente su relación durante el mes pasado.

La aparición de la artista en la publicación oficial llamó la atención de muchos seguidores, ya que refleja cómo la popularidad del piloto argentino trasciende cada vez más el ámbito estrictamente deportivo.

Las imágenes de Franco Colapinto que publicó la F1

colapinto f1 1 Franco Colapinto, protagonista de la Fórmula 1 2026. Instagram @F1

colapinto f1 2 La F1 destacó el inicio de temporada de Franco Colapinto. Instagram @F1

colapinto f1 3 La Fórmula 1 puso a Franco Colapinto en el centro de la escena antes de Mónaco. Instagram @F1

colapinto f1 6 La Fórmula 1 le dedicó un posteo a Franco Colapinto. Instagram @F1

colapinto f1 7 El presente de Franco Colapinto no pasa desapercibido. Instagram @F1

colapinto f1 8 Franco Colapinto llega a Mónaco después de haber logrado sus dos mejores resultados en la F1. Instagram @F1

colapinto f14 En Miami las cosas empezaron a salir bien para Franco. Instagram @F1

Mónaco, el próximo desafío para el argentino

El reconocimiento llega en la previa de uno de los fines de semana más destacados del calendario. Colapinto afrontará el Gran Premio de Mónaco después de haber conseguido los dos mejores resultados de su carrera en las últimas competencias.

"Nuestro objetivo es volver a terminar entre los diez primeros y continuar con nuestro sólido rendimiento", aseguró el piloto argentino en la previa. Además, destacó la importancia de llegar a Montecarlo con más confianza y después de varios días de trabajo junto al equipo. "Mónaco es una de las mejores carreras del año. Es un circuito urbano muy emocionante para un piloto, con los muros tan cerca. La clasificación será probablemente la más importante de toda la temporada", afirmó.

Con una creciente atención por parte de los aficionados, el respaldo de Alpine y ahora también un reconocimiento explícito de la propia Fórmula 1, Colapinto llegará a las calles del Principado convertido en uno de los nombres que más expectativas generan.