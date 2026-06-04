Gran Premio de Mónaco: por qué la FIA prohibió la aerodinámica activa y qué pasará con el modo adelantamiento

El Gran Premio de Mónaco tendrá una particularidad técnica que lo diferenciará del resto de las carreras de la temporada 2026 de Fórmula 1 . Por decisión de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), los equipos no podrán utilizar la aerodinámica activa durante todo el fin de semana en las calles del Principado.

La medida implica que los monoplazas permanecerán configurados en el denominado "Modo Curva", con los alerones ajustados para generar la máxima carga aerodinámica disponible. La decisión responde a criterios de seguridad y a las características particulares del circuito de Montecarlo, uno de los trazados más lentos y estrechos del calendario.

La categoría incorporó en 2026 un sistema de aerodinámica activa que permite variar el ángulo de los alerones delantero y trasero según el sector del circuito que transita el monoplaza. En las rectas, los flaps adoptan una posición más abierta para reducir la resistencia aerodinámica y favorecer la velocidad máxima. En las curvas, vuelven a una posición cerrada para aumentar la carga aerodinámica y mejorar el agarre.

El sistema funciona de manera automática mediante dos configuraciones principales: el "Modo Recto", destinado a los sectores de alta velocidad, y el "Modo Curva", utilizado para maximizar la estabilidad y la adherencia en las zonas más técnicas de cada circuito.

En la mayoría de los escenarios del campeonato existen sectores específicos donde los equipos pueden aprovechar esta tecnología. Sin embargo, Mónaco presenta condiciones diferentes que llevaron a la FIA a adoptar una excepción reglamentaria.

mónaco La categoría aplicará una excepción reglamentaria durante el Gran Premio de Mónaco. www.formula1.com

Por qué la FIA decidió bloquear el sistema en Montecarlo

De acuerdo con la explicación oficial, el trazado urbano de Montecarlo no reúne las condiciones adecuadas para el uso de la aerodinámica activa. El circuito cuenta con pocas rectas largas y está compuesto principalmente por curvas lentas, sectores angostos y zonas delimitadas por muros muy cercanos a la pista.

Para establecer las áreas donde puede utilizarse el "Modo Recto", la FIA analiza diversos factores. Entre ellos se encuentran la duración mínima de cada zona, los niveles de adherencia disponibles con diferentes condiciones de neumáticos y las velocidades alcanzadas antes de determinadas curvas.

Uno de los criterios establece que las zonas de activación deben extenderse durante más de tres segundos. Además, se evalúan escenarios de clasificación, carrera y posibles maniobras de adelantamiento para garantizar márgenes adecuados de seguridad.

En determinados circuitos, incluso se reducen o eliminan zonas de activación cuando existe el riesgo de que los autos lleguen a velocidades excesivas antes de una curva. En el caso de Montecarlo, la FIA consideró que lo más conveniente era bloquear completamente el sistema durante todo el evento.

¿Y el modo de adelantamiento?

La prohibición de la aerodinámica activa no afectará al sistema de adelantamiento introducido esta temporada. El mecanismo, que sustituyó al DRS, seguirá disponible para los pilotos durante el fin de semana.

A diferencia del antiguo sistema, el nuevo modo de adelantamiento se basa en una gestión adicional de la energía eléctrica del monoplaza. Los pilotos pueden acceder a una potencia extra cuando circulan a menos de un segundo del auto que los precede en el punto de detección establecido por la FIA.

Para el Gran Premio de Mónaco, la línea de detección se ubicará entre las curvas 16 y 17, mientras que la activación se producirá entre las curvas 18 y 19, justo antes de la recta principal.

Además, la FIA implementará una modificación específica en la entrega de potencia de la MGU-K. Mediante un mapa de motor denominado "Rev 1", el despliegue de energía eléctrica comenzará a reducirse a partir de los 200 km/h, en lugar de hacerlo a los 290 km/h como ocurre habitualmente.

Al igual que la prohibición de la aerodinámica activa, este ajuste fue adoptado teniendo en cuenta las características particulares del circuito y los criterios de seguridad establecidos para la competencia.