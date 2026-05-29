El GP de Mónaco tendrá una excepción reglamentaria en la F1 2026: qué cambia y a quiénes beneficia

A cinco carreras del inicio de la temporada 2026, la FIA confirmó una excepción reglamentaria para el Gran Premio de Mónaco de la Fórmula 1 . La categoría no utilizará el modo de baja carga aerodinámica previsto dentro del nuevo sistema de aerodinámica activa, una medida tomada principalmente por cuestiones de seguridad.

La preocupación de la Federación pasa por la velocidad que podrían alcanzar los monoplazas en sectores críticos del circuito callejero de Montecarlo, especialmente a la salida del túnel, donde las escapatorias son reducidas y cualquier error suele terminar contra los muros.

De esta manera, el GP de Mónaco se disputará con perfiles aerodinámicos fijos y sin configuraciones especiales para reducir resistencia en las rectas (los pilotos no abrirán ni el alerón delantero ni el alerón trasero en todo el fin de semana). . En la práctica, ni siquiera habrá un sistema similar al DRS utilizado hasta las últimas temporadas, algo que modifica la lógica técnica habitual de la nueva generación de autos.

Un escenario distinto para el GP de Mónaco

La decisión convierte a Montecarlo en un caso especial dentro del reglamento 2026. Mientras gran parte de los nuevos monoplazas fueron desarrollados para mejorar la eficiencia aerodinámica y reducir resistencia al avance, en Mónaco volverá a priorizarse la máxima carga en curvas lentas y sectores trabados.

Ese contexto podría beneficiar a equipos que hasta ahora no lograron alcanzar el nivel de Mercedes. La escudería alemana dominó el comienzo de la temporada con victorias repartidas entre George Russell y Kimi Antonelli, además de un W17 que recibió mejoras orientadas específicamente al rendimiento aerodinámico.

Ferrari aparece como uno de los equipos más favorecidos

Sobre el papel, Ferrari podría adaptarse especialmente bien a las condiciones de Montecarlo. Aunque el SF-26 mostró algunas limitaciones de potencia en sectores rápidos, el auto italiano se destacó por su comportamiento en curvas de velocidad baja y media.

En un circuito donde el motor pierde parte de su protagonismo, el rendimiento del chasis y la capacidad de generar carga aerodinámica adquieren mayor importancia. Por eso, podría considerarse a Mónaco como una oportunidad concreta para que Ferrari reduzca diferencias frente a Mercedes.

Además, el cambio reglamentario obliga a los equipos a replantear parte de la filosofía utilizada durante el inicio del campeonato. La búsqueda de eficiencia en recta dejará paso a configuraciones mucho más enfocadas en el apoyo aerodinámico.

Lewis hamilton gp canadá fórmula 1 Ferrari podría adaptarse especialmente bien a las condiciones de Montecarlo. EFE

McLaren también busca aprovechar el cambio

McLaren aparece como otro de los equipos que podría sentirse cómodo en el trazado callejero. El MCL40 cuenta con una de las distancias entre ejes más cortas de la parrilla, una característica que históricamente favorece el comportamiento en circuitos urbanos y de baja velocidad.

La escudería de Woking planea utilizar la combinación de piezas que le permita alcanzar la mayor carga aerodinámica posible, aunque por ahora no parece dispuesta a desarrollar componentes exclusivos para esta carrera.

El límite presupuestario sigue condicionando las decisiones técnicas. Invertir recursos específicos para un solo fin de semana puede resultar difícil de justificar en una temporada larga y con múltiples actualizaciones todavía pendientes.

La incógnita sobre posibles soluciones especiales

La prohibición de la aerodinámica activa también generó especulaciones sobre posibles diseños particulares para Montecarlo. Algunas configuraciones extremas utilizadas en temporadas anteriores parecen descartadas, aunque varios equipos continúan evaluando alternativas específicas para el circuito callejero.

Ferrari, por ejemplo, tiene previsto introducir un nuevo paquete de mejoras en el Gran Premio de España, inmediatamente después de Mónaco. Por esa razón, no parece probable que adelante evoluciones pensadas exclusivamente para la carrera en el principado.

De todos modos, dentro de la Fórmula 1 nadie descarta sorpresas. La singularidad de Montecarlo y las características especiales que tendrá el reglamento para esta fecha podrían abrir espacio para apuestas técnicas diferentes en busca de un resultado inesperado.