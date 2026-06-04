Llamativo elogio de Briatore a Colapinto: "Teníamos dos Francos, el bueno y el malo, ahora solo nos queda el bueno"
Flavio Briatore llenó de elogios al pilarense en la antesala del Gran Premio de Mónaco. Además, destacó la gran dupla que hace junto a Pierre Gasly.
La Fórmula 1 volverá a la acción este fin de semana con la disputa del Gran Premio de Mónaco, correspondiente a la sexta fecha del Campeonato Mundial. En el exigente y emblemático circuito callejero de Montecarlo, Franco Colapinto afrontará un nuevo reto junto a Alpine, en el marco de su primera temporada completa en la máxima categoría y en un trazado que ya conoce de sus pasos por las divisiones promocionales.
En la antesala de la competencia, Flavio Briatore se refirió al presente del piloto argentino y dejó una declaración que no pasó inadvertida. El mandamás de Alpine elogió el rendimiento del pilarense, que llega en un gran momento tras sus destacadas actuaciones en Miami y Canadá, donde consiguió sumar puntos importantes para el equipo. Sus palabras alimentaron la ilusión de los fanáticos y reflejaron la creciente confianza que existe en la escudería respecto al futuro de Colapinto.
El tremendo elogio de Flavio Briatore a Colapinto en la previa del GP de Mónaco
“Franco tiene talento. El problema era adaptar sus habilidades al auto, un poco como se afina un instrumento musical. Hemos pasado mucho tiempo con él y hemos tenido mucha paciencia", destacó el italiano en primera instancia.
Luego, añadió: "El trabajo está dando sus frutos. Teníamos dos Colapinto, el bueno y el malo. Ahora solo nos queda el bueno”, expresó el mandamás de la escudería francesa.
El dúo Gasly-Colapinto que alimenta la ilusión de Briatore
Por último, Briatore mencionó el avance de la escudería en las últimas carreras y lanzó una tremenda sentencia sobre la dupla Colapinto-Gasly: “El paquete que tenemos actualmente, tanto en términos de ingenieros como de pilotos, es muy sólido. Pierre Gasly, ha ganado mucha madurez. Es alguien que trabaja muy duro. Con Franco, forman una gran dúo. Y por ahora, también se llevan muy bien", concluyó.