Llamativo elogio de Briatore a Colapinto: "Teníamos dos Francos, el bueno y el malo, ahora solo nos queda el bueno"

Flavio Briatore llenó de elogios al pilarense en la antesala del Gran Premio de Mónaco. Además, destacó la gran dupla que hace junto a Pierre Gasly.

La Fórmula 1 volverá a la acción este fin de semana con la disputa del Gran Premio de Mónaco, correspondiente a la sexta fecha del Campeonato Mundial. En el exigente y emblemático circuito callejero de Montecarlo, Franco Colapinto afrontará un nuevo reto junto a Alpine, en el marco de su primera temporada completa en la máxima categoría y en un trazado que ya conoce de sus pasos por las divisiones promocionales.

En la antesala de la competencia, Flavio Briatore se refirió al presente del piloto argentino y dejó una declaración que no pasó inadvertida. El mandamás de Alpine elogió el rendimiento del pilarense, que llega en un gran momento tras sus destacadas actuaciones en Miami y Canadá, donde consiguió sumar puntos importantes para el equipo. Sus palabras alimentaron la ilusión de los fanáticos y reflejaron la creciente confianza que existe en la escudería respecto al futuro de Colapinto.

El tremendo elogio de Flavio Briatore a Colapinto en la previa del GP de Mónaco briatore colapinto Flavio Briatore enalteció el gran presente de Franco Colapinto. X @AlpineF1Team “Franco tiene talento. El problema era adaptar sus habilidades al auto, un poco como se afina un instrumento musical. Hemos pasado mucho tiempo con él y hemos tenido mucha paciencia", destacó el italiano en primera instancia.

Luego, añadió: "El trabajo está dando sus frutos. Teníamos dos Colapinto, el bueno y el malo. Ahora solo nos queda el bueno”, expresó el mandamás de la escudería francesa.