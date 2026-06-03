Pierre Gasly se ilusiona con Mónaco y apunta a extender la racha de Alpine

La Fórmula 1 desembarca este fin de semana en uno de los escenarios más emblemáticos de su calendario. Las estrechas calles del Principado volverán a recibir al Gran Premio de Mónaco , una carrera cargada de historia, tradición y prestigio que representa un desafío único para pilotos y equipos.

En ese contexto, Pierre Gasly se mostró entusiasmado por afrontar la sexta fecha de la temporada y destacó el valor especial que tiene competir en uno de los circuitos más reconocidos del automovilismo mundial. El francés, que busca consolidar la recuperación de Alpine , llega con expectativas renovadas tras los avances mostrados por la escudería en las últimas competencias.

"Es una de mis carreras favoritas de la temporada. Es uno de esos circuitos que tiene tanto prestigio e historia, que es un placer manejar un auto de Fórmula 1 acá cada año", aseguró el piloto, quien afrontará un trazado donde la precisión y la concentración suelen marcar la diferencia.

Gasly, compañero de Franco Colapinto en Alpine , también hizo referencia a una de las claves históricas de Mónaco: la importancia de la clasificación. Debido a las características del recorrido urbano, las oportunidades de adelantamiento son muy limitadas, por lo que una buena posición de salida suele resultar determinante para aspirar a un resultado destacado.

"Obviamente es un momento especial para nosotros, los pilotos. Estamos absolutamente al límite y te genera una increíble descarga de adrenalina, una sensación única que solo unos pocos de nosotros tenemos la oportunidad de experimentar", explicó.

gasly colapinto Alpine atraviesa un gran presente gracias a la regularidad de sus dos pilotos, Pierre Gasly y Franco Colapinto. Instagram @alpinef1team

Las exigencias del trazado obligan a los pilotos a rozar los muros durante cada vuelta rápida, una situación que convierte a la sesión clasificatoria en uno de los momentos más espectaculares y exigentes de toda la temporada.

Alpine busca consolidar su crecimiento

El equipo francés llega al Principado después de firmar su mejor cosecha de puntos del año en el Gran Premio de Canadá, un resultado que alimentó las expectativas de continuar avanzando en la pelea por liderar la zona media de la parrilla.

Sin embargo, Gasly reconoció que todavía existen aspectos por mejorar para extraer el máximo potencial del monoplaza. "Venimos de nuestro mejor resultado de equipo de la temporada en Canadá. Si bien esto es bastante positivo, sabemos que el fin de semana estuvo lejos de ser fácil por muchas razones diferentes. Pasé un tiempo en Enstone la semana pasada en el simulador y con los ingenieros para trabajar en muchas cosas mientras intentamos mejorar mi comodidad en el coche. Hemos estado dedicando horas para estar preparados para esta doble cita en Mónaco y Barcelona, donde nuestro objetivo es continuar nuestra racha de puntos", detalló.

gasly alpine Pierre Gasly busca dar otro paso adelante con Alpine en Mónaco. X @AlpineF1Team

Además de centrarse en el desafío deportivo, el piloto francés también celebró el reciente título obtenido por el Paris Saint-Germain en la final de la Champions League. Con el entusiasmo generado por esa conquista, Gasly espera extender las alegrías durante el fin de semana y completar una actuación sólida al volante de su Alpine en uno de los escenarios más icónicos de la Fórmula 1.