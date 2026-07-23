Gasly lanzó una explosiva frase que dejó al descubierto su hartazgo con Alpine: "Empieza a ser un poco aburrido"

Pierre Gasly se despachó con una picante declaración que reveló su impaciencia contra la escudería francesa por las malas performances en las últimas carreras.

Pierre Gasly ya no disimula su fastidio con el presente de Alpine. Después de un decepcionante Gran Premio de Bélgica, en el que quedó fuera de la zona de puntos y fue superado en pista por su compañero Franco Colapinto, el piloto francés lanzó una dura autocrítica que terminó exponiendo el delicado momento que atraviesa la escudería de Enstone.

El galo estuvo cerca de rescatar alguna unidad en Spa-Francorchamps, pero terminó resignando posiciones en una de las maniobras más espectaculares de la carrera, cuando Colapinto aprovechó la recta de Kemmel para superar al mismo tiempo a Gasly y a Liam Lawson. Tras la competencia, el francés habló con Canal+ y dejó un diagnóstico contundente sobre el rendimiento del equipo.

Pierre Gasly perdió la paciencia con Alpine y lanzó una explosiva frase "Somos simplemente demasiado lentos. Por desgracia, no hay mucho que hacer", disparó Gasly. Si bien reconoció algunos inconvenientes puntuales, como problemas de potencia en la largada y pequeños errores durante la carrera, remarcó que el verdadero problema está en la falta de competitividad del monoplaza: "Hay detalles para mejorar, pero, en conjunto, somos simplemente demasiado lentos. Habrá que trabajar", agregó.

Gasly explotó contra Alpine. Instagram @pierregasly El piloto también hizo referencia al estancamiento técnico que atraviesa Alpine, una situación que quedó reflejada en las últimas carreras, donde el equipo perdió terreno frente a sus principales rivales. Las esperadas evoluciones recién llegarán después del receso por el verano europeo, por lo que el panorama inmediato no parece alentador.