Fórmula 1 en Argentina: las claves del proyecto que busca reinventar el Gálvez

La confirmación de una primera inspección de la Federación Internacional del Automóvil ( FIA ) en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez volvió a alimentar la expectativa por el posible regreso de la Fórmula 1 a la Argentina. Aunque todavía quedan etapas por cumplir antes de una eventual incorporación al calendario, el avance representa un paso concreto.

En ese contexto, una de las preguntas que surge entre los aficionados es cómo seré el "nuevo" circuito porteño. Si bien gran parte de los detalles técnicos permanecen bajo reserva, durante el último año comenzaron a conocerse algunas definiciones sobre el diseño pensado para recibir competencias internacionales.

La propuesta contempla cambios tanto en la pista como en la infraestructura general del predio, con el objetivo de adaptarlo a las exigencias actuales de categorías como la Fórmula 1 y el MotoGP. Algunas de esas características fueron reveladas en 2025 por Orly Terranova , uno de los responsables del proyecto, durante una entrevista con el medio especializado Automundo.

Un diseño desarrollado junto a la Fórmula 1

Uno de los aspectos más relevantes del proyecto es que fue elaborado teniendo en cuenta los requerimientos actuales de la Fórmula 1. Según explicó Terranova en aquella oportunidad, existe un acuerdo de confidencialidad firmado con la categoría que limita la difusión de ciertos detalles técnicos.

Sin embargo, sí confirmó que se realizaron presentaciones formales ante autoridades de la Fórmula 1 en Londres junto al estudio Tilke, responsable del diseño de numerosos circuitos modernos del campeonato. El trabajo incluyó documentación vinculada a seguridad, logística, sostenibilidad, accesibilidad y experiencia para los espectadores.

"El proyecto nace pensado en la Fórmula 1 y se desarrolló con la categoría", aseguró entonces. También destacó que el análisis realizado fue mucho más amplio que el simple diseño de una pista e involucró numerosos aspectos operativos y comerciales.

Un circuito más compacto que el actual

Entre las definiciones que trascendieron aparece una de las más llamativas: la Fórmula 1 habría descartado la posibilidad de utilizar un trazado extenso y sugirió avanzar hacia una configuración más compacta.

autódromo Continúan las obras de remodelación en el Gálvez, pensando en la Fórmula 1. Instagram @autodromoba

Uno de los cambios que surgieron durante las conversaciones con la Fórmula 1 estuvo relacionado con el diseño del trazado. Según reveló Terranova, la categoría no mostró interés en una variante de gran extensión y orientó el proyecto hacia un circuito más compacto, pensado para responder a los estándares actuales de competencia. "Lo primero que dijeron fue que la opción larga, no. Están buscando un circuito comprimido", señaló.

La propuesta fue desarrollada a partir de simulaciones y estudios específicos sobre seguridad, puntos de adelantamiento y comportamiento de los neumáticos. Para ello se conformó un equipo integrado por especialistas de distintas áreas técnicas.

Otro de los aspectos que obliga a replantear gran parte de la infraestructura tiene que ver con los cambios que experimentó la Fórmula 1 durante los últimos años. Las exigencias actuales ya no se limitan al diseño de la pista. También abarcan cuestiones relacionadas con hospitalidad, áreas comerciales, circulación de público, servicios y espacios destinados a patrocinadores. El objetivo es que el futuro Gálvez pueda responder a esas demandas desde el primer día.

La meta de posicionar al Gálvez entre los principales circuitos de la región

Más allá de una eventual carrera de Fórmula 1, el proyecto apunta a una transformación integral del Autódromo Oscar y Juan Gálvez, con estándares compatibles con las principales categorías internacionales del deporte motor.

Aunque gran parte de la documentación técnica continúa bajo acuerdos de confidencialidad, los lineamientos conocidos permiten identificar algunos ejes centrales del proyecto: un trazado más compacto, infraestructura adaptada a los estándares modernos y un enfoque multipropósito para ampliar el uso del predio durante todo el año.

Por ahora, el proyecto continúa en una etapa de planificación y validación técnica. El inicio de las obras aparece como uno de los próximos hitos clave para una iniciativa que, más allá de las aspiraciones deportivas, busca redefinir el futuro de uno de los escenarios más emblemáticos del automovilismo argentino.