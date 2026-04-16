Sorpresivo cambio interno en Alpine en pleno receso de la Fórmula 1

La Fórmula 1 entra en una nueva etapa del calendario con la mirada puesta en Estados Unidos, donde se disputará el Gran Premio de Miami en los primeros días de mayo. En la previa de ese compromiso, uno de los equipos tomó una decisión interna que generó repercusión en el ambiente.

Alpine , la escudería en la que Franco Colapinto se desempeña como piloto titular, avanzó con un cambio en su estructura organizativa en busca de fortalecer su funcionamiento en una temporada exigente.

La medida se interpreta como parte de una serie de ajustes orientados a mejorar el rendimiento global del equipo.

Dentro de este contexto, la principal novedad es la incorporación de Guillaume Rosso a la dirección de la escudería, en reemplazo de Duncan Minto. Se trata de un ejecutivo con trayectoria en el ámbito corporativo y con fuerte presencia dentro del grupo Renault.

Rosso se desempeña como Director Global de Fusiones y Adquisiciones y cuenta con experiencia en firmas como PwC, Sanofi y Accor, además de integrar Alliance Ventures, el fondo de inversión compartido por Renault, Nissan y Mitsubishi. Su desembarco apunta a aportar una mirada estratégica en la gestión del equipo.

alpine Alpine ajustó su estructura directiva antes del Gran Premio de Miami. X @thomasmaheronf1

Trabajo en pista y próximos pasos

Mientras se concreta este cambio, Alpine continúa con su programa deportivo. Franco Colapinto giró recientemente en el circuito de Silverstone en una jornada de filmación, donde sumó kilómetros a bordo del monoplaza A526.

Estas pruebas se enmarcan dentro de los límites reglamentarios, que permiten dos días de rodaje por temporada con un máximo de 200 kilómetros, utilizando neumáticos de demostración.

colapinto silverstone Alpine puso a Franco Colapinto en pista este miércoles, en pleno receso de la Fórmula 1. Instagram @alpinef1team

El piloto argentino también tiene previsto formar parte del road show en Buenos Aires antes de viajar a Estados Unidos, donde el equipo afrontará una nueva fecha del campeonato.

Con este panorama, Alpine combina decisiones estructurales y trabajo en pista en busca de optimizar su rendimiento antes del reinicio de la Fórmula 1.