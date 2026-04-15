El motivo por el que Franco Colapinto estuvo girando en Silverstone en pleno receso de la Fórmula 1

Alpine aprovecha el receso de abril en la Fórmula 1 para realizar una jornada de rodaje (filming day) en el circuito de Silverstone, donde Franco Colapinto se subió al A526 en un día clave para continuar con la evaluación del monoplaza en plena temporada.

El piloto argentino, que hasta el momento tiene como mejor resultado un décimo puesto en el Gran Premio de China, fue el encargado de completar los 200 kilómetros permitidos por reglamento en este tipo de jornadas, en las que se utilizan neumáticos de demostración de Pirelli.

Con ese límite, Colapinto tuvo la posibilidad de girar unas 33 vueltas al trazado británico en la configuración utilizada para el Gran Premio de Gran Bretaña.

Se trata del segundo y último día de rodaje habilitado para Alpine en la temporada, luego de haber utilizado el primero el 21 de enero para estrenar el monoplaza, también en Silverstone, en aquella ocasión con Pierre Gasly al volante.

La escudería con base en Enstone centró su trabajo en comprobar distintos aspectos del rendimiento del coche tras analizar la información recolectada en las primeras fechas del campeonato, especialmente luego del Gran Premio de Japón.

El exigente inicio de temporada, con tres carreras en marzo, llevó al equipo a utilizar esta jornada para validar configuraciones y ajustar detalles técnicos.

colapinto silverstone Alpine puso a Franco Colapinto en pista. Instagram @alpinef1team

Un inicio condicionado por factores externos

En lo que va del año, el argentino finalizó 14° en Australia, décimo en China y 16° en Japón, en un arranque en el que distintas situaciones de carrera influyeron en sus resultados.

"El coche de seguridad me volvió a perjudicar. Creo que, viendo el ritmo, hice una buena largada, estaba detrás de Liam (Lawson), estaba gestionando los neumáticos y parecía bastante más rápido que él. Y al final Liam terminó noveno", explicó Colapinto tras la carrera en Suzuka.

"Creo que teníamos el ritmo. Otra vez es una pena haber clasificado atrás, porque eso nos dejó en desventaja. Pero el ritmo de hoy no parecía malo, simplemente quedé muy atrapado detrás de todos. Atrapado detrás de Liam, atrapado detrás de Carlos durante la carrera, y no se puede adelantar".

colapinto silverstone1 Franco Colapinto durante el filming day en Silverstone. Instagram @alpinef1team

Alpine se mantiene competitivo en el campeonato

Más allá de los resultados individuales, Alpine logró un arranque sólido tras haber volcado gran parte de sus recursos al desarrollo del coche de 2026. El equipo se ubica quinto en el campeonato de constructores, igualado en puntos con Red Bull y a solo dos unidades del cuarto puesto, actualmente en manos de Haas.

Tras esta jornada en Silverstone, Colapinto viajará a la Argentina, donde participará el 26 de abril en una exhibición en las calles de Buenos Aires, en un evento que servirá como encuentro con el público local.