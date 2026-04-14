¿Franco Colapinto pierde terreno con Gasly? Así está la interna en Alpine tras las primeras tres fechas de F1

Después de los tres primeros fines de semana de la temporada 2026 de Fórmula 1 , el análisis de las batallas internas entre compañeros de equipo empieza a marcar tendencias claras. Las diferencias en clasificación, ritmo de carrera y adaptación al nuevo reglamento ya permiten trazar un primer mapa de rendimientos.

En ese contexto, las comparaciones revelan quiénes están rindiendo por encima de sus compañeros y quiénes todavía buscan encontrar su mejor versión. El nuevo reglamento técnico también juega un papel clave en estas diferencias.

Uno de los focos principales para el público argentino está puesto en Alpine , donde la dupla Franco Colapinto – Pierre Gasly atraviesa un inicio con contrastes marcados.

Según un análisis publicado por Motorsport, el argentino todavía no logra igualar el ritmo de su compañero francés en este arranque de campeonato, tanto en clasificación como en carrera.

Franco Colapinto y Pierre Gasly, en foco tras el inicio de la temporada 2026 de Fórmula 1.

Actualmente, el argentino está a 0.71 segundos en promedio en clasificación y a 0.79s por vuelta en ritmo de carrera. La diferencia creció en comparación con 2025, cuando la brecha era menor, especialmente en carrera.

Una de las explicaciones posibles es la falta de experiencia previa de Colapinto en los circuitos iniciales del calendario. Aun así, el informe remarca que será clave una evolución en las próximas fechas, sobre todo porque Alpine aparece como uno de los autos más competitivos de la zona media.

alpine colapinto Colapinto sabe que tiene que mejorar en el corto plazo. www.francolapinto.com

Cómo está el resto de la parrilla

El repaso general deja otros duelos destacados. En McLaren, Oscar Piastri supera a Lando Norris, mientras que en Mercedes, Kimi Antonelli dio un salto notable y ahora lidera frente a George Russell.

En Red Bull, la situación es particular: Isack Hadjar sorprende en clasificación, pero Max Verstappen mantiene una amplia ventaja en ritmo de carrera. Ferrari, en tanto, muestra a Charles Leclerc por delante de Lewis Hamilton, aunque con diferencias más ajustadas.

También hay casos de paridad, como en Audi, o de jerarquías consolidadas, como en Aston Martin con Fernando Alonso imponiéndose sobre Lance Stroll.

Un inicio que marca tendencia

Si bien la temporada recién comienza, las primeras tres fechas ya dejan indicios sobre el rendimiento de cada piloto dentro de su equipo. En ese escenario, Alpine aparece como un caso a seguir de cerca.

Para Colapinto, el desafío inmediato será reducir la brecha con Gasly y aprovechar el potencial del monoplaza para meterse con mayor regularidad en la pelea por los puntos. La evolución en las próximas carreras será determinante para equilibrar una interna que, por ahora, tiene un claro dominador.