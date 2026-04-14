Bombazo en la F1: la FIA prohibió el truco que usaban Mercedes y Red Bull en la clasificación

La FIA cerró una maniobra que permitía mantener potencia extra en clasificación y generaba dudas por seguridad.

La FIA prohibió el truco que usaban Mercedes y Red Bull en la clasificación.

La FIA tomó una decisión fuerte en la Fórmula 1 y prohibió una maniobra que Mercedes y Red Bull utilizaban en clasificación para ganar rendimiento. El movimiento les permitía sostener la potencia máxima en el cierre de la vuelta rápida, evitando la reducción gradual obligatoria del sistema híbrido.

El foco está en el MGU-K, el componente que recupera energía cinética. El reglamento indica que debe disminuir su potencia de forma progresiva en las rectas finales, pero existía una excepción en caso de apagado por emergencia. Ahí apareció la "viveza": al desactivar el sistema en el momento justo, podían esquivar esa limitación y lograr una mejora que llegaba hasta los 100 kW, una diferencia clave en vueltas tan ajustadas.

El truco en el sistema híbrido que marcaba la diferencia russell china George Russell, el piloto de Mercedes, se mantiene segundo en la tabla de posiciones de la F1 detrás de su compañero Kimi Antonelli. X @F1 La maniobra no tenía costo inmediato, ya que el bloqueo posterior de 60 segundos del sistema no afectaba en la vuelta de enfriamiento. Por eso, durante varias clasificaciones se transformó en una herramienta silenciosa pero efectiva para sacar ventaja en la parrilla.

Sin embargo, el truco empezó a generar consecuencias en pista. En Circuito de Suzuka, pilotos como Kimi Antonelli y Max Verstappen tuvieron que circular muy lento por falta de potencia, mientras que Alex Albon incluso debió abandonar. Situaciones similares ya se habían visto en Australia.

Problemas en pista y la reacción de la FIA Ferrar F1 SF26 Ferrari fue uno de los primeros rivales en detectar la maniobra en Australia y planteó el reclamo ante la FIA. Prensa Ferrari Ante este escenario, y tras el reclamo de Ferrari, la FIA actuó. A partir de ahora, el apagado del MGU-K solo podrá utilizarse en emergencias reales y no como recurso estratégico. Además, el organismo controlará los datos de cada vuelta para detectar cualquier uso indebido.