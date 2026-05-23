La FIA lanzó una firme advertencia a los equipos en la previa de la qualy del GP de Canadá: el motivo

A menos de una hora del comienzo de la clasificación en Montreal, la FIA lanzó una contundente advertencia a las 11 escuderías por un motivo clave.

La FIA lanzó una firme advertencia a los equipos en la previa de la qualy del GP de Canadá.

El campeonato 2026 de la Fórmula 1 afronta este fin de semana el Gran Premio de Canadá, correspondiente a la quinta fecha de la temporada. La actividad se desarrolla en el Circuito Gilles Villeneuve de Montréal, donde la FIA encendió las alarmas luego de la carrera Sprint que quedó en manos de George Russell y que encendió una pelea interna en Mercedes.

La FIA advirtió por fuertes lluvias en la clasificación del GP de Canadá Mientras se desarrolla la Sprint de la Fórmula 2, la Federación Internacional del Automóvil advirtió a equipos y fanáticos sobre un importante riesgo de lluvias de cara a la clasificación programada para las 17:00 de Argentina, situación que podría alterar por completo las condiciones de pista en Montréal.

Este factor no sería un beneficio para Franco Colapinto y el resto de los pilotos debido a que el circuito canadiense se destaca por curvas muy cerradas y rectas largas por lo que el clima mojado podría jugarles una mala pasada a varios. De todas formas se espera que en la carrera del domingo a las 17:00 sea bajo una fuerte e intensa lluvia.

image El comunicado de la FIA advirtiendo por posibles lluvias en la qualy del GP de Canadá FIA "De conformidad con el artículo B1.5.11 del Reglamento de la FIA F1, tras recibir un pronóstico del Servicio Meteorológico Oficial que indica quela probabilidad de precipitación será superior al 40% en algún momento de la carrera de esta competición, se declara riesgo de lluvia", informó la FIA mediante un comunicado oficial.

Horarios de la qualy y carrera del GP de Canadá Sábado 23 de mayo