El Barcelona va por la remontada ante el Atlético de Madrid en el Metropolitano: hora y TV

Tras el 2-0 en el Camp Nou, el Atlético recibe al Barcelona por la revancha de los cuartos de final. Liverpool también va por la hazaña, contra PSG.

Los primeros dos semifinalistas de la Champions League 2025/2026 se definirán esta tarde, cuando el Atlético de Madrid reciba al Barcelona en el duelo de españoles y el Liverpool al París Saint-Germain. Ambos partidos, que están programados para las 16.00 (hora de Argentina), apuntan a ser más que entretenidos ya que ambas llaves están lejos de ser liquidadas.

Atlético de Madrid - Barcelona, una revancha que promete Barcelona Atlético de Madrid Atlético de Madrid ganó la ida en el Camp Nou. EFE El Colchonero, que es dirigido por Diego Simeone y que además cuenta entre sus filas con los argentinos Juan Musso, Nahuel Molina, Thiago Almada, Giuliano Simeone, Nicolás González y Julián Álvarez, consiguió un muy buen triunfo por 2-0 en la ida. En dicho encuentro, el elenco rojiblanco se impuso gracias al golazo de tiro libre de la Araña, mientras que el encargado de sellar el 2-0 final fue el noruego Alexander Sorloth.

De esta manera, el Atlético está muy cerca de volver a meterse en las semifinales de la Champions League por primera vez desde la temporada 2016/17, cuando cayó ante el Real Madrid. Sin embargo no la tendrá nada fácil, ya que del otro lado estará el Barcelona, que cuenta con una delantera temible que está conformada por el brasilero Raphinha, el polaco Robert Lewandowski y su gran estrella, el español Lamine Yamal.

Ambos equipos ya protagonizaron una emocionante serie mano a mano esta temporada, por las semis de la Copa del Rey, y quedó en manos de los de la capital española, que se impusieron con un global de 4-3 (ganaron 4-0 en la ida, y cayeron 3-0 en la vuelta).

Liverpool va por su propia remontada ante PSG Paris Saint-Germain PSG vs Liverpool Champions League 2026 PSG venció 2-0 al Liverpool en Francia. @LFC A la misma hora, el Liverpool recibirá en Anfield al Paris Saint-Germain, que es el vigente campeón, en busca de una goleada que le permita dar vuelta la serie. La ida terminó 2-0 a favor de los franceses, que se impusieron gracias a los tantos de Désiré Doué y Khvicha Kvaratskhelia.