Kylian Mbappé, con puntos en la ceja, se ausentó del entrenamiento antes de enfrentar al Bayern

El delantero francés Kylian Mbappé no trabajó con el grupo tras un golpe reciente y será evaluado de cara al próximo compromiso europeo.

Kylian Mbappé no participó del entrenamiento de este domingo junto al plantel de Real Madrid por “precaución”, luego del golpe que sufrió en el último partido y que le provocó una herida en la ceja derecha. El delantero recibió puntos tras la acción ocurrida en el tramo final del encuentro frente a Girona, lo que motivó que el cuerpo técnico decidiera preservarlo en la vuelta a las prácticas tras la jornada de descanso.

A pocos días del compromiso ante Bayern Múnich por la vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones, la evolución del francés será determinante para su disponibilidad.

El golpe que generó la preocupación La jugada que derivó en la lesión se produjo en el minuto 85 del encuentro ante Girona, cuando Mbappé ingresó al área y recibió un codazo de Vitor Reis. La acción generó reclamos del conjunto madrileño, ya que el árbitro no sancionó penal ni intervino el VAR.

El delantero terminó con sangre en el rostro y debió ser atendido tras el impacto, lo que derivó posteriormente en la sutura de la herida.

kylian mbappé El delantero del Real Madrid Kylian Mbappé recibió un duro golpe durante el partido ante el Girona. EFE Un partido clave para Real Madrid Mbappé fue la única ausencia en la práctica, además de los lesionados Thibaut Courtois y Rodrygo Goes, quienes continúan con sus respectivos procesos de recuperación. Según lo previsto, el atacante podría reincorporarse en los próximos días y tendría un margen acotado para llegar en condiciones al duelo frente al Bayern.