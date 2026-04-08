La feroz crítica de un exfutbolista del Real Madrid a Vinícius Jr: "Es horrible"

Un histórico futbolista neerlandés y con pasado en el Merengue no se guardó nada y apuntó contra Vinícius Jr. tras la derrota frente al Bayern Munich.

La derrota del Real Madrid ante el Bayern Munich en la ida de la Champions League desató una nueva ola de críticas hacia el equipo dirigido por Álvaro Arbeloa. Uno de los principales apuntados fue Vinícius Junior, quien tuvo una noche para el olvido: falló un mano a mano clave ante Manuel Neuer cuando el marcador estaba 0-2 y aún quedaban 30 minutos por jugar, lo que terminó de marcar un rendimiento muy por debajo de lo esperado.

El brasileño no solo fue reprobado por gran parte del público presente, sino que también recibió fuertes cuestionamientos en los medios. Entre las voces más críticas apareció la del ex jugador del Merengue Rafael Van der Vaart, quien no dudó en señalarlo por su actuación en un partido determinante.

image Vinícius fue uno de los puntos bajos en la derrota del Madrid ante el Bayern Munich. EFE La feroz crítica de un Rafael Van der Vaart a Vinícius Jr "Vinicius es horrible. Me molesta hasta el extremo cuando lo veo", comenzó en su análisis el ex futbolista neerlandés, hoy. Me parece super triste porque es un jugador fantástico", sentenció el ex Ajax, Hamburgo y Tottenham y hoy comentarista en Ziggo, quien pese a que destacó el juego de Vini, se centró puntualmente en otra discutida característica del delantero brasileño.

"Pero desde que recibe un pequeño empujón, se tira, esperando ver una tarjeta roja para el adversario y luego se levanta como si nada hubiera pasado. Es esa parte la que me parece triste de él", lanzó.

image Rafael Van der Vaart disparó contra Vinícius Jr. Archivo Sumado a Van der Vaart, Daley Blind, otro histórico futbolista neerlandés y leyenda del Ajax, también disparó contra el astro brasileño: "Sigue jugando con mucha peligrosidad. Con su velocidad, debería haber tenido más espacio entre Neuer en esa ocasión. Pero, claro, también nos ha vuelto a irritar. Cree que cualquier falta es penal".