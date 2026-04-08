La llamativa confesión de Kompany, DT del Bayern Munich, sobre cómo planteó el partido que le ganó al Real Madrid

El belga fue sincero a la hora de analizar el triunfo del Bayern Múnich en el Santiago Bernabéu por la ida de los cuartos de final de la Champions League.

Vincent Kompany fue sincero sobre la estrategia que planteó para que el Bayern Múnich le gane al Madrid en el Bernabéu.

El Bayern Múnich dio el primer golpe de la serie. En un Santiago Bernabéu repleto, el equipo comandado por Vincent Kompany se quedó con el primer round de la llave por los cuartos de final de la Champions League al imponerse por 2-1 ante el Real Madrid con goles de Luis Díaz y Harry Kane (Kylian Mbappé descontó para los Merengues).

Luis Díaz Bayern Múnich El delantero colombiano del Bayern Munich Luis Díaz celebra tras anotar el primer gol del equipo. EFE Ahora, el próximo miércoles 15 de abril en el Allianz Arena de Múnich se definirá cuál de los dos gigantes europeos avanzará a la próxima instancia de la Orejona y quién se quedará con las manos vacías.

Tras conseguir una importante ventaja en Madrid, Kompany fue consultado por el histórico mediocampista del Liverpool, Steve Gerrard, sobre cuál fue la estrategia a seguir por el Bayern Munich en el partido y lejos de vender humo, el belga confesó que no hubo táctica sino que fue todo de sus jugadores.

La confesión del DT del Bayern Munich, sobre cómo planteó el partido que le ganó al Madrid "Este equipo se ganó el derecho y la libertad de jugar así. Juegan tan bien que yo no voy a cambiar el planteamiento dependiendo del rival. Jugamos igual contra el PSG y hoy contra el Madrid. Y lo hicieron igual de bien. Los cambios que hago son sólo para refrescar”, sentenció en primera instancia.