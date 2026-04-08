La sentencia de Costas tras el triunfo de Racing en Bolivia post caída ante Independiente: “Este es un grupo que se levanta enseguida”

La Academia triunfó en la altura de Sucre y Costas destacó la rápida reacción del plantel tras perder el clásico de Avellaneda.

Tras perder el clásico de Avellaneda en los minutos finales ante Independiente, el Racing de Gustavo Costas tenía la obligación de levantarse rápidamente del duro golpe que recibió el pasado sábado en el Libertadores de América en su estreno en la Copa Sudamericana.

Y así fue… En la altura de Sucre (2.800 metros sobre el nivel del mar), la Academia se llevó los tres puntos ante Independiente Petrolero por 3-1 con goles de Sosa, Martirena y Toto Fernández, comenzó con el pie derecho en el certamen continental y llega entonado al clásico de este domingo frente a River en el Cilindro de Avellaneda por la fecha 13 del Torneo Apertura.

Costas valoró la rápida reacción del plantel de Racing tras la derrota en el clásico ante Independiente Gustavo Costas valoró la reacción del plantel de Racing tras la derrota en el clásico de Avellaneda X @RacingRadioClub Con el triunfo en el bolsillo, Gustavo Costas pasó por la conferencia de prensa y allí analizó el trabajado triunfo de sus dirigidos, pero sin antes mencionar la rápida reacción que tuvo el plantel de Racing para reponerse de la derrota en el clásico: "Me voy contento porque el grupo mostró carácter y entereza para jugar en la altura y, sobre todo, para recuperarse rápido de la derrota que tuvimos en el clásico", comenzó.

En cuanto al análisis del juego, el DT aseguró que lo más importante era llevarse los tres puntos debido al contexto del partido: "Sabemos que la altura nos juega un poco en contra. La cancha estaba muy difícil para jugar. Era un partido de esos que teníamos que ganar porque veníamos de una caída que nos dolió, pero había que levantarse rápido".

"Encontramos lo que esperábamos: un rival complicado y mucho más en su cancha, con las condiciones que impone la altura. Independiente Petrolero nos generó algunas llegadas, pero en cuanto nos equilibramos y empezamos a manejar el ritmo, empezamos a controlar el juego. Nos llevamos un buen triunfo", continuó.