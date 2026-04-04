Qué dijo Gustavo Costas sobre Maravilla Martínez tras el penal errado en el clásico de Avellaneda

En caliente, después de perder el clásico, Gustavo Costas salió a poner el pecho por su goleador y dejó en claro que no hay reproches puertas adentro.

La calentura de Gustavo Costas, quien perdió su primer clásico con Independiente desde que comenzó su tercer ciclo como entrenador de Racing.

La derrota en el clásico de Avellaneda dejó secuelas en Racing, sobre todo por las situaciones desperdiciadas y el insólito penal fallado por Maravilla Martínez. En conferencia de prensa, Gustavo Costas no esquivó el tema y salió con firmeza a respaldar a su delantero, uno de los principales apuntados por los hinchas tras el 0-1 frente a Independiente.

"¿Qué le vamos a decir a Maravilla? Hizo 200 goles, nos dio tantas cosas, y tiene bronca como tenemos todos los racinguistas y todos los chicos en el vestuario. Nos duele, nos duele más, porque yo pienso que fuimos muy superiores en el partido, y las generaste y las tuviste ahí, esas que vos decís, no la podemos errar y las erramos, lamentablemente", expresó el entrenador.

Gustavo Costas bancó a Maravilla Martínez tras el penal errado en la derrota de Racing Costas bancó a Maravilla Martínez tras el penal errado en la derrota de Racing Costas bancó a Maravilla Martínez tras el penal errado en la derrota de Racing ESPN Lejos de cargar contra el delantero, Costas insistió en su postura y pidió acompañarlo en este momento. "Si lo hubiese hecho ahora estaríamos hablando de la maravilla que hizo. Bueno, él decidió a patearlo así, por eso lo que dije antes, un jugador que nos dio tanto, ahora no lo podemos matar porque erró un penal o erró algunas abajo del arco. Al contrario, tenemos que levantarle el ánimo y apoyarlo en todo, porque él fue el goleador nuestro y el jugador que dejó todo", agregó.

El fuerte respaldo de Costas a Maravilla tras el clásico El fuerte respaldo de Costas a Maravilla tras el clásico ESPN Más allá del resultado, el DT remarcó que su equipo estuvo a la altura desde el juego, pero falló en la definición en los momentos clave. Racing generó las chances más claras del partido, pero pagó caro la falta de eficacia y terminó perdiendo un clásico que, según su entrenador, mereció otro desenlace.