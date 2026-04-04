Qué dijo Gustavo Costas sobre Maravilla Martínez tras el penal errado en el clásico de Avellaneda
En caliente, después de perder el clásico, Gustavo Costas salió a poner el pecho por su goleador y dejó en claro que no hay reproches puertas adentro.
La derrota en el clásico de Avellaneda dejó secuelas en Racing, sobre todo por las situaciones desperdiciadas y el insólito penal fallado por Maravilla Martínez. En conferencia de prensa, Gustavo Costas no esquivó el tema y salió con firmeza a respaldar a su delantero, uno de los principales apuntados por los hinchas tras el 0-1 frente a Independiente.
"¿Qué le vamos a decir a Maravilla? Hizo 200 goles, nos dio tantas cosas, y tiene bronca como tenemos todos los racinguistas y todos los chicos en el vestuario. Nos duele, nos duele más, porque yo pienso que fuimos muy superiores en el partido, y las generaste y las tuviste ahí, esas que vos decís, no la podemos errar y las erramos, lamentablemente", expresó el entrenador.
Gustavo Costas bancó a Maravilla Martínez tras el penal errado en la derrota de Racing
Lejos de cargar contra el delantero, Costas insistió en su postura y pidió acompañarlo en este momento. "Si lo hubiese hecho ahora estaríamos hablando de la maravilla que hizo. Bueno, él decidió a patearlo así, por eso lo que dije antes, un jugador que nos dio tanto, ahora no lo podemos matar porque erró un penal o erró algunas abajo del arco. Al contrario, tenemos que levantarle el ánimo y apoyarlo en todo, porque él fue el goleador nuestro y el jugador que dejó todo", agregó.
Más allá del resultado, el DT remarcó que su equipo estuvo a la altura desde el juego, pero falló en la definición en los momentos clave. Racing generó las chances más claras del partido, pero pagó caro la falta de eficacia y terminó perdiendo un clásico que, según su entrenador, mereció otro desenlace.
Con varios partidos por delante, en Racing entienden que no hay margen para quedarse en la queja y que será clave sostener el rendimiento, pero mejorar la contundencia para no volver a pagar tan caro los errores.