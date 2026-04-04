Con goles de Ulariaga y Poggi, Godoy Cruz venció 2-0 a Acassuso en el Gambarte y es líder de la Zona A

Godoy Cruz le ganó 2-0 a Acassuso , por la octava fecha de la Primera Nacional y momentáneamente es único puntero de la Zona A (a la espera de otros resultados) en un partido que se disputó en el estadio Feliciano Gambarte y contó con los goles de Nahuel Ulariaga, de penal, y Vicente Poggi.

El primer tanto lo convirtió Nahuel Ulariaga a los 21 minutos del segundo tiempo, mediante un tiro penal sancionado por Maxi Macheroni tras un remate de Lucas Arce que impactó en la mano de un adversario.

Godoy Cruz salió decidido y avisó desde el arranque: al minuto, Tomás Pozzo sacó un zurdazo desde afuera que el arquero de la visita, Mariano Monllor, controló en dos tiempos.

A los 8 volvió a acercarse el Tomba con una buena acción de Vicente Poggi, que recibió solo como enganche y asistió a Nahuel Ulariaga, cuyo remate de zurda fue bloqueado justo por un defensor.

La más clara hasta ahí llegó a los 24, cuando Lucas Arce metió un centro preciso desde la derecha para Poggi, que ganó de arriba pero su cabezazo se fue apenas por encima del travesaño.

Godoy Cruz vs Acassuso Godoy Cruz logró una gran victoria ante Acassuso en el Gambarte. Alf Ponce Mercado /MDZ

El dominio mendocino se profundizó a los 34, con otro envío de Arce que encontró a Martín Pino en el área chica: el delantero conectó de cabeza y la pelota pasó muy cerca, rozando el travesaño.

Antes del descanso, el Expreso siguió insistiendo. A los 42, Arce encaró por derecha y sacó un remate potente que Monllor desvió al córner, mientras que a los 46 Brian Orosco probó con un derechazo colocado que se fue apenas desviado.

En el arranque del complemento, Godoy Cruz estuvo a centímetros de abrir el marcador: un centro de Nahuel Ulariaga encontró a Vicente Poggi debajo del arco, pero su cabezazo no salió limpio y la pelota se elevó sin destino de red. Poco después, a los 15 minutos, una mano de Alex Ruiz tras un remate de Lucas Arce derivó en penal.

Ulariaga se hizo cargo de la ejecución y no falló: definió con un derechazo cruzado para poner el 1-0. Acassuso reaccionó a los 25, cuando Ruiz probó desde afuera y obligó a una gran respuesta de Roberto Ramírez para sostener la ventaja mendocina.

El festejo de Godoy Cruz ante Acassuso Nahuel Ulariaga "posa" junto a sus compañeros en el festejo del 1-0 de Godoy Cruz. Alf Ponce Mercado /MDZ

Ya en el tramo final, el Tomba liquidó la historia. A los 40 minutos, tras un contraataque rápido, Ulariaga desbordó por izquierda y asistió a Poggi, que solo tuvo que empujarla para el 2-0 definitivo.

El equipo de Mariano Toedtli manejó el cierre, tuvo chances para ampliar la diferencia pero le faltó precisión. De todas formas, confirmó su levantada, estiró el invicto y se ilusiona de cara a lo que viene, con la próxima visita a San Telmo en la Isla Maciel.

Las mejores fotos de la tarde en el Gambarte





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