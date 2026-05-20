Cayeron los rompevidrieras: atraparon a cinco sospechosos de ataques a comercios en Godoy Cruz

Cinco presuntos integrantes de una banda conocida como los " rompevidrieras " fueron detenidos en las últimas horas en Godoy Cruz . Se trata de un grupo de malvivientes sindicados por cometer ataques contra comercios, que actuaban principalmente durante la madrugada, provocando daños en los frentes de los locales.

Los procedimientos se desarrollaron mediante un trabajo en conjunto entre efectivos de la jurisdicción y operadores del Centro Estratégico de Operaciones (CEO) , que se sumaron a las tareas investigativas y patrullajes preventivos desplegados en distintos sectores del departamento.

La pesquisa se inició luego de una serie de hechos registrados contra locales comerciales, donde los autores utilizaban una modalidad basada en la rotura de vidrieras para ocasionar daños y concretar robos.

A partir de las directivas impartidas por la Jefatura Departamental Godoy Cruz , los investigadores avanzaron con relevamientos de cámaras de seguridad , entrevistas a comerciantes y vecinos, preservación de escenas y patrullajes focalizados en las zonas afectadas.

Con el avance de esas tareas, las autoridades lograron identificar movimientos y establecer sectores utilizados por los sospechosos para desplazarse tras los ataques. En ese contexto, detectaron que uno de los investigados operaba en zonas comerciales y utilizaba inmediaciones de la exbodega Filippini como punto de refugio.

Durante el último fin de semana, efectivos policiales lograron aprehender en ese sector a un hombre señalado como presunto autor de varios de los hechos investigados.

La detención tras ser captados por las cámaras

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Mientras tanto, el monitoreo en tiempo real del CEO permitió concretar otras cuatro detenciones en distintos procedimientos preventivos desarrollados en Godoy Cruz.

Uno de esos operativos ocurrió sobre calle Rafael Obligado, donde operadores de cámaras detectaron movimientos sospechosos dentro de un comercio y alertaron a los móviles policiales que patrullaban la zona.

Minutos después, un hombre fue detenido en el interior del local y quedó a disposición de la Justicia por orden del ayudante fiscal de turno.

En tanto, otro procedimiento se desarrolló luego de una alerta emitida por el personal del 911, en inmediaciones de una panadería ubicada en calle J. J. Paso y Cervantes, donde las cámaras advirtieron la presencia de tres sospechosos con aparentes intenciones de ingresar al comercio.

Posteriormente, los efectivos constataron daños sobre distintas vidrieras y desplegaron un operativo que permitió localizar a los sospechosos en inmediaciones de calle Rawson y Roca.

Allí fueron detenidos dos jóvenes de 18 y 19 años, además de un adolescente de 14, quienes quedaron a disposición de la Justicia.