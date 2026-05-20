Buscan más restos de Diego Fernández Lima en nuevas excavaciones en la casa de Coghlan

Una nueva anomalía en el patio de la casa de Coghlan donde hallaron los restos óseos de Diego Fernández Lima obliga ahora a la Justicia ahora evalúa realizar nuevas excavaciones para avanzar en la investigación por el crimen del adolescente desaparecido en 1984.

La medida fue impulsada por la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°61, encabezada por el fiscal Martín López Perrando, luego de que un estudio realizado con georradar detectara una “anomalía geofísica” en un sector del patio trasero de la propiedad ubicada sobre avenida Congreso al 3742.

El trabajo estuvo a cargo de especialistas de la División Prospección Geofísica de la Dirección de Criminalística y Estudios Forenses de la Gendarmería Nacional. Según el informe técnico, el hallazgo se registró cerca de la medianera derecha del terreno y los expertos recomendaron avanzar con excavaciones controladas para determinar qué hay debajo de la superficie.

Del operativo también participaron integrantes del Equipo Argentino de Antropología Forense, efectivos de la Policía de la Ciudad y representantes de la fiscalía.

La causa busca establecer si todavía quedan restos óseos u otros elementos vinculados al homicidio de Diego Fernández Lima, quien tenía 16 años cuando desapareció el 26 de julio de 1984. El adolescente había salido de su casa para visitar a un amigo, pero nunca llegó a destino. La última vez que fue visto fue en la esquina de Monroe y Rómulo Naón, en Villa Urquiza.

En aquel momento, la denuncia fue tomada como una presunta “fuga de hogar” y el caso quedó sin respuestas durante décadas.

El giro en la investigación ocurrió el 20 de mayo del año pasado, cuando obreros encontraron restos humanos tras un desmoronamiento de tierra en el jardín de una casa lindera sobre avenida Congreso 3748.

Los análisis realizados sobre 151 fragmentos óseos determinaron que Diego fue asesinado de una puñalada en el pecho y que luego intentaron desmembrar el cuerpo antes de enterrarlo en una fosa improvisada de apenas 60 centímetros de profundidad.

Junto a los restos aparecieron objetos personales que permitieron ubicar el crimen en la década del ‘80: una corbata escolar, un reloj calculadora Casio, una moneda japonesa, un llavero flotante naranja con una llave, una ficha de casino y restos de un mocasín.

La identificación definitiva se concretó tras un cotejo de ADN realizado con una muestra genética aportada por la madre del adolescente. Actualmente, Cristian Graf aparece como uno de los principales sospechosos de la causa, aunque por el momento no está imputado.