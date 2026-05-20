Intento de femicidio en la Zona Este: dura condena para un hombre que quiso matar a puntazos a su expareja

Un grave caso de violencia de género ocurrido el año pasado en la Zona Este terminó en condena. Daniel Francisco Núñez Salinas fue hallado culpable por el intento de femicidio contra su expareja y lo sentenciaron a 14 años de cárcel . El hombre intentó matar a la mujer frente a sus hijos, uno de los cuales evitó el desenlace fatal.

El fallo fue dictado este lunes por el conjuez Darío Dal Dosso , quien se inclinó por la teoría del caso del fiscal de Junín-Rivadavia Facundo Garnica , la cual sostenía que Núñez Salinas tuvo la intención de quitarle la vida a la víctima, pero que no lo logró por cuestiones ajenas a su voluntad.

Incluso, el magistrado del Tribunal Penal Colegiado N°1 , de la Tercera Circunscripción Judicial, le impuso al imputado la misma pena que había solicitado el representante del Ministerio Público Fiscal (MPF) durante los alegatos, por el delito de homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género (femicidio) en grado de tentativa .

De la investigación surgió que las lesiones que sufrió la mujer durante el ataque no representaron un riesgo para su vida, pero las características del episodio permitieron establecer que el acusado tenía como objetivo matar a su excónyuge.

Incluso, durante el debate un profesional del Cuerpo Médico Forense ( CMF ) que examinó a la víctima afirmó que, una de las heridas que presentaba en el cuello estuvo a milímetros de afectarle la arteria aorta, lo que hubiese significado una muerte casi segura. Además, la mujer presentaba lesiones de caracter defensivo, por lo que la propia resistencia que ofreció también ayudó a evitar un desenlace letal.

Asimismo, un hijo y un yerno de la mujer intervinieron para frenar a Núñez Salinas, de 55 años, escenario que agravó aún más la situación del agresor, explicaron fuentes allegadas a la instrucción.

Pero eso no fue todo, ya que la investigación también permitió comprobar que la mujer sufría desde hace tiempo violencia de género por parte de su expareja, quien estaba viviendo transitoriamente en su domicilio porque había sufrido un accidente y no tenía dónde quedarse, al momento del ataque.

El intento de femicidio en Rivadavia

De acuerdo con la reconstrucción que realizaron los detectives del caso, eran cerca de las 6.45 del domingo 5 de enero del año pasado cuando la víctima llegó a su casa de calle San Isidro, en Rivadavia, y fue increpada por su expareja: "Hija de puta, vos no te vas a burlar de mí, ¿de dónde venís y con quién has estado?", le dijo, palabras más, palabras menos.

Tras eso, Núñez Salinas tomó un cuchillo de grandes dimensiones y comenzó a atacarla, propinándole una puñalada en el cuello y dos puntazos en el pecho, surge del expediente.

En ese instante, el hijo de la víctima apareció en escena para defenderla y retener a Núñez Salinas, evitando así que continuara agrediendo a su madre.

El revuelo en la comunidad evitó que cierren la Materindad del Hospital Saporiti Foto: Archivo / Gobierno de Mendoza La víctima fue internada en el Hospital Saporiti tras el ataque. . Archivo / Gobierno de Mendoza

De esa manera, el atacante fue detenido por personal policial que llegó hasta el teatro del hecho y la mujer tuvo que ser trasladada de urgencia al Hospital Saporti, donde quedó internada y fuera de peligro.

Tras las primeras horas de investigación, el entonces sospechoso fue imputado intento de femicidio y por esa calificación terminó siendo condenado esta semana a 14 años de encierro.