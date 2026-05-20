Manejaba ebrio, huyó de Gendarmería y volcó con una carga de álbumes y figuritas del Mundial

Un ciudadano peruano protagonizó una peligrosa secuencia en alta montaña luego de intentar escapar de un control de Gendarmería Nacional sobre la Ruta Nacional 7 y terminar volcando el vehículo en el que transportaba una millonaria carga de álbumes y figuritas del Mundial 2026 ingresadas desde Chile.

El episodio ocurrió durante la madrugada en inmediaciones de Punta de Vacas , cuando efectivos del Escuadrón 27 “Uspallata” realizaban controles vehiculares sobre el kilómetro 1.200 de la Ruta 7.

El conductor que circulaba en estado de ebriedad y con luces apagadas evadió el control de Gendarmería y desató una persecución. Foto: Gendarmería Nacional

En ese momento, los gendarmes detectaron un Ford Focus que circulaba con las luces apagadas y realizaron señales para que el conductor detuviera la marcha sobre la banquina.

Sin embargo, el automovilista ignoró las indicaciones, evadió el control y embistió el dispositivo de seguridad antes de continuar su fuga por la ruta.

Persecución y vuelco en la Ruta 7

Tras la maniobra, los uniformados desplegaron un seguimiento controlado y alertaron a otras unidades de la fuerza para intentar interceptar el vehículo.

Minutos después, a varios kilómetros del control inicial, encontraron el automóvil volcado sobre la ruta y al conductor atrapado en el interior del habitáculo.

Auto Ruta 7 El auto fue localizado por efectivos de Gendarmería a unos kilometros del lugar. Foto: Gendarmería Nacional

Los efectivos realizaron tareas de prevención vial y asistieron al hombre, quien presentaba signos evidentes de ebriedad al momento de ser rescatado.

Llevaba álbumes y figuritas del Mundial 2026

Durante la inspección del vehículo, Gendarmería descubrió una importante carga de álbumes y figuritas del Mundial 2026 que el conductor trasladaba desde la República de Chile hacia territorio argentino.

Según información policial, la mercadería secuestrada fue valuada en más de 17 millones de pesos.

Mercaderia auto volcado En el interior del rodado hallaron una importante carga de álbumes y figuritas del mundial, valuada en más de 17 millones de pesos

La Fiscalía Federal de Mendoza intervino en la causa y ordenó distintas medidas, entre ellas la verificación del domicilio del involucrado, la solicitud de antecedentes y una alerta migratoria.

En tanto, la mercadería quedó secuestrada a disposición de Aduana-DGA, mientras que el vehículo fue incautado y el conductor trasladado a la Comisaría 23 de Mendoza.