Quién es Alberto Santarceri, el presunto dueño K de la clínica con médicos truchos de González Catán

Luego del escándalo desatado por el allanamiento de la Policía Federal a una clínica en González Catán donde operaba una red delictiva de presuntos médicos truchos , la fiscalía llamó a indagatoria para este jueves al dueño de una de las cuatro sedes del centro de salud.

Se trataría de Alberto Rubén Santarceri , quien quedó detenido durante el mega operativo que llevó a la clausura de la clínica junto con Gabriel Musse. Ambos ya habían sido aprehendidos en otra oportunidad por una causa por homicidio relacionada con robos a camiones en la ruta.

El presunto dueño de la clínica con médicos truchos que operaba como centro para una red delictiva, Alberto Rubén Santarceri, junto a su mujer, Noelia Sofía Luna, que también fue detenida.

De acuerdo con la investigación, la institución funcionaba bajo la fachada de "Argentina Salud", y actualmente, se encuentran denunciados por asociación ilícita, ejercicio ilegal de la medicina, usurpación de títulos y venta ilegal de medicamentos.

La construcción de una fachada médica en redes sociales

La primera publicación de Santarceri sobre la clínica en su cuenta de Instagram data del 14 de mayo de 2023. Desde entonces, comenzó a compartir de manera constante contenido relacionado con los supuestos servicios que ofrecía “Argentina Salud”, promocionando las distintas sedes y difundiendo imágenes de instalaciones, ambulancias y personal sanitario.

En los posteos se detallaban servicios de ambulancia y enfermería las 24 horas, además de especialidades como Neurología, Neurología Infantil, Pediatría, Diabetología, Traumatología, Kinesiología, Psicopedagogía, Gastroenterología y Otorrinolaringología, entre muchas otras.

A su vez, el centro médico ofrecía la realización de estudios como ecografías, radiografías digitales, electrocardiogramas y prácticas de mayor complejidad como resonancias magnéticas, angioresonancias cerebrales y angiotomografías.

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Por otro lado, Santarceri también mostró actividades familiares, reuniones sociales y contenidos asociados al crecimiento de los consultorios médicos que hoy están bajo investigación judicial. También aparecían imágenes de ambulancias, instalaciones sanitarias y publicaciones compartidas desde las cuentas oficiales de “Argentina Salud”.

Sin embargo, según la causa judicial, detrás de esa fachada operaba una organización que utilizaba sellos y matrículas de más de 50 médicos reales para confeccionar certificados truchos, recetas y documentación sanitaria apócrifa. Además, administraban ambulancias y farmacias sin habilitación.

El costado político del presunto dueño

No obstante, el presunto dueño utilizó sus redes en reiteradas ocasiones para establecer su posicionamiento político dentro de la plataforma, con publicaciones durante agosto y octubre de 2019, año electoral en el que Alberto Fernández fue elegido para la presidencia junto con su compañera de fórmula, Cristina Kirchner.

"El 27/10/2010 te fuiste al cielo y hoy 27/10/2019 te rendimos homenaje en las urnas", afirmó la descripción de la imagen publicada por Santarceri con la cara de Néstor Kirchner. Incluso, el día de las elecciones festejó la victoria del entonces Frente de Todos en La Matanza con otro posteo en el que resaltaba la aplastante derrota del oficialismo en el distrito.

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Semanas antes también había compartido contenido relacionado con el lanzamiento de Sinceramente, el libro publicado por Cristina Kirchner en mayo de 2019 y convertido en uno de los fenómenos editoriales y políticos de aquel año electoral.

La publicación fue realizada el 3 de agosto de 2019, apenas una semana antes de las PASO del 11 de agosto, en las que la fórmula encabezada por Alberto Fernández y Cristina Kirchner obtuvo una contundente victoria sobre el entonces presidente Mauricio Macri.

En la imagen compartida por Santarceri se observaba a una mujer de la tercera edad sosteniendo el libro “Sinceramente” mientras realizaba con sus dedos el tradicional gesto asociado al movimiento peronista.

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El escándalo que rodea a la clínica

El megaoperativo que llevó adelante la Policía Federal terminó con 6 detenidos, entre los que se encuentran Santarceri y su pareja Noelia Sofía Luna, acusados de integrar una presunta red de médicos truchos y otras 23 personas demoradas por distintos grados de participación dentro de la estructura investigada. Los procedimientos se desplegaron en centros ubicados en González Catán, Virrey del Pino, San Justo y Canning.

En total se realizaron 13 allanamientos en domicilios de los partidos de La Matanza y Ezeiza. Entre los objetivos intervenidos había consultorios médicos, farmacias, un depósito, un garaje donde guardaban ambulancias y viviendas particulares vinculadas a los sospechosos.

La sede central de “Argentina Salud” funcionaba sobre la avenida Brigadier Juan Manuel de Rosas, en González Catán, donde tras el operativo quedó colocado un cartel de clausura sobre el ingreso principal.

La investigación está encabezada por el fiscal Fernando Garate, titular de la UFI descentralizada N°1 de La Matanza, junto con el juez de Garantías Rubén Ochipinti. Los allanamientos estuvieron a cargo de la División Investigación del Robo Organizado de la Policía Federal.