Clínica clausurada en González Catán: así promocionaban por Instagram falsos tratamientos y médicos

El caso de la clínica clandestina ubicada en González Catán allanada este martes por la Policía Federal debido a que allí operaba una red delictiva que estafaba tanto a médicos como a pacientes ofrecía todo tipo de tratamientos y poseía una actividad activa en sus redes sociales en las que publicitaba sus servicios.

De acuerdo con la investigación, la institución funcionaba bajo la fachada de " Argentina Salud " y estaba conformada por personas con antecedentes criminales, siendo que dos de los cinco detenidos ya tenían antecedentes por homicidio y robos a camiones en la ruta. Actualmente, se encuentran denunciados por asociación ilícita, ejercicio ilegal de la medicina, usurpación de títulos y venta ilegal de medicamentos.

Con más de 5 años de estar operativa, y siguiendo la propia cuenta de Argentina Salud en Instagram, las distintas sedes que funcionaban como fachada para esta banda delictiva brindaban servicios de enfermería las 24 horas, Neurología, Neurología Infantil, Pediatría, Diabetología, Ecografías, Traumatología, Kinesiología, Psicopedagogía, Gaestroenterología, otorrinolaringología, radiografías digitales, entre muchos otros .

A su vez, también ofrecían la posibilidad de que los pacientes se realizaran los tests de sífilis y HIV en las instalaciones de Argentina Salud .

Por lo tanto, en Instagram la fachada era la de un centro médico barrial en expansión con apoyo en la comunidad. La cuenta difundía publicaciones no solo sobre atención clínica, sino también efemérides junto con información "clave" para cuidarse de ciertas enfermedades. También aparecían imágenes de personas con ambos médicos, videos de instalaciones sanitarias y mensajes que apelaban a la cercanía con los vecinos de la zona.

clinica trucha argentina salud publicacion instagram Una de las publicaciones de la clínica trucha "Argentina Salud" sobre sus supuestos servicios. Instagram: @argentinasalud_ok

La estética de las publicaciones seguía un patrón claro con placas de colores asociados al sistema de salud, fotografías de pacientes y mensajes sobre “compromiso”, “atención” y “servicio”. En varias publicaciones se exhibían ambulancias rotuladas y personal uniformado, elementos que para los investigadores formaban parte de la construcción de legitimidad del lugar.

De acuerdo con la causa, la organización utilizaba sellos y matrículas de más de 50 médicos reales para emitir certificados falsos y documentación sanitaria apócrifa. Además, administraban ambulancias y farmacias sin habilitación.

La investigación se inició tras la denuncia de una médica que detectó que estaban utilizando su sello profesional sin autorización. A partir de allí, la Justicia avanzó sobre una red que terminó con 13 allanamientos y cinco detenidos, algunos con antecedentes por homicidio y robos en ruta.

En paralelo al avance judicial, las publicaciones de la cuenta funcionaban como una herramienta de captación y validación ante la sociedad. El perfil mostraba actividad constante, difusión de supuestos servicios médicos y contenido pensado para transmitir profesionalismo, en contraste con las graves acusaciones que ahora enfrenta la organización: asociación ilícita, ejercicio ilegal de la medicina, usurpación de títulos y venta ilegal de medicamentos.