Allanaron una clínica clandestina en González Catán por una red de médicos truchos y estafas

Una clínica clandestina ubicada en la localidad de González Catan fue allanada este martes por un operativo de la Policía Federal debido a que en realidad se trataba del punto crucial de una red delictiva que estafaba tanto a médicos como pacientes. La institución funcionaba bajo la fachada de "Argentina Salud" y operaba desde hacía cinco años en la clandestinidad.

De acuerdo con la investigación, la organización delictiva estaba conformada por personas con antecedentes criminales pesados, siendo que dos de los cinco detenidos ya tenían antecedentes por homicidio y robos a camiones en la ruta. Actualmente, se encuentran denunciados por asociación ilícita, ejercicio ilegal de la medicina, usurpación de títulos y venta ilegal de medicamentos.

La clínica Argentina Salud operaba como centro de una red delictiva en González Catán.

La organización utilizaba sellos y matrículas de médicos reales para confeccionar certificados médicos falsificados con los que estafaban tanto a pacientes como a organismos estatales. Además, administraban farmacias y ambulancias sin habilitación.

La investigación determinó que más de 50 médicos de la Ciudad de Buenos Aires fueron víctimas del robo de identidad profesional. Una de las claves para destapar la maniobra fue la denuncia de la médica esteticista Robina Neira, quien detectó que estaban utilizando su sello sin autorización para emitir documentación apócrifa.

A partir de esa presentación judicial, la Justicia avanzó sobre la red y ordenó un operativo que incluyó 13 allanamientos en clínicas y farmacias truchas. El procedimiento fue encabezado por el juez de garantías Rubén Ochipinti y el fiscal Fernando Garate.

Clínica clandestina allanamiento gonzalez catan medicos truchos El operativo policial que allanó la clínica clandestina en González Catán. Captura de pantalla

Durante los operativos, los investigadores también detectaron vehículos con patentes adulteradas vinculados a la organización. Según fuentes del caso, uno de los detenidos por homicidio había recuperado la libertad hace menos de cinco años.

Los acusados podrían sumar cargos por estafa una vez que se incorporen las denuncias de pacientes que fueron atendidos por falsos médicos en estos centros clandestinos.