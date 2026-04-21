Delincuentes desistieron de un robo en González Catán al encontrarse con una niña

Un violento episodio tuvo lugar el pasado jueves, alrededor de las 23, en la localidad de González Catán. Un hombre y su pequeña nieta de cuatro años quedaron en la línea de fuego de una banda que intentó asaltarlos. Al notar la presencia de la menor, que quedó cara a cara con uno de los ladrones, los malvivientes huyeron.

Todo quedó grabado por una cámara de seguridad de la zona, la que mostró cómo la secuencia se desencadenó cuando el hombre descendía de su camioneta Renault Kangoo junto a la niña. En ese momento, fueron abordados por un grupo de jóvenes armados con intenciones de robo.

Para forzar la entrega del vehículo, uno de los delincuentes efectuó al menos dos disparos. Según las pericias posteriores, uno de los proyectiles impactó contra la pared de una vivienda, a escasos centímetros de donde el abuelo y la menor buscaban refugio.

No obstante, los atacantes decidieron abortar el asalto al advertir la presencia de la nena en la vereda y se dieron a la fuga sin llevarse la camioneta. Los gritos de auxilio y las detonaciones alertaron a los habitantes del barrio San Enrique, quienes reaccionaron de forma inmediata y persiguieron a los sospechosos que huían a pie.

Los presentes lograron alcanzar a uno de ellos, lo golpearon y lo retuvieron hasta que llegaron los efectivos policiales. Al delincuente, de 21 años, se le incautó un revólver calibre 22 largo que contenía dos proyectiles intactos y dos vainas servidas.