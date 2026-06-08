Quién era Juan Roberto Cafasso, el abogado que murió en un gimnasio tras caer más de 5 metros

Juan Roberto Cafasso murió tras caer desde más de cinco metros en un gimnasio de Bahía Blanca. El abogado, de 69 años , había sido director del Consorcio de Gestión del Puerto local y era reconocido por su trayectoria vinculada al ámbito portuario y empresarial de la ciudad.

La tragedia ocurrió este sábado, cerca de las 14, en la planta alta del gimnasio SportClub ubicado en Sarmiento al 4100, dentro del predio del hipermercado Chango Más, en Bahía Blanca. Cafasso realizaba ejercicios físicos cuando se bajó de una bicicleta elíptica para buscar una botella de agua.

El hombre trastabilló y se habría apoyado contra una estructura que parecía una pared ploteada. Detrás de esa lona plástica, utilizada como banner publicitario, no habría existido una protección efectiva. Como consecuencia, cayó desde una altura superior a los cinco metros hacia una oficina interna del local.

El abogado Juan Roberto Cafasso también integró el directorio del Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca.

La víctima fue identificada como Juan Roberto Cafasso, de 69 años. Era abogado y había tenido un rol destacado en el ámbito institucional y productivo de Bahía Blanca, especialmente por su paso por el Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca.

De acuerdo con la información difundida, Cafasso se desempeñó como director del Consorcio en representación de los concesionarios y permisionarios hasta 2023. Su participación en ese organismo lo vinculó durante varios años con una de las actividades estratégicas de la ciudad y de la región.

El Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca lo despidió en redes sociales con un mensaje en el que destacó que durante más de seis años formó parte del directorio. Allí señalaron que dejó “una huella imborrable” por su compromiso, su calidez humana y su dedicación al crecimiento del puerto.

También remarcaron que quienes compartieron ese camino con él lo recordarán no solo por su profesionalismo, sino además por su calidad como persona. En el mismo mensaje, acompañaron a su familia y seres queridos en el momento de dolor.

Cómo fue el accidente en el gimnasio

El hecho se produjo cuando Cafasso estaba haciendo actividad física en una bicicleta elíptica. Luego de bajarse para tomar agua, se desplazó dentro del sector de la planta alta y, por motivos que forman parte de la investigación, terminó cayendo al vacío.

La versión preliminar indica que se habría apoyado contra un sector cubierto por una lona plástica o banner publicitario. Detrás de esa superficie no habría una barrera de contención, lo que permitió la caída hacia una oficina interna ubicada varios metros más abajo.

El episodio ocurrió dentro de una sede de la cadena SportClub. Tras la muerte de Cafasso, las autoridades ordenaron la clausura del gimnasio mientras avanzan las pericias para establecer qué ocurrió y si existieron responsabilidades vinculadas a las condiciones de seguridad del lugar.