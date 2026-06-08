Tragedia: murió un abogado tras caer más de 5 metros en un gimnasio y los detalles son escalofriantes

El abogado Juan Roberto Cafasso murió luego de sufrir una caída de más de 5 metros dentro de un gimnasio . La Justicia investiga las circunstancias del accidente, mientras el establecimiento fue clausurado de manera preventiva.

La tragedia se produjo el sábado por la tarde en una sede de la cadena SportClub ubicada sobre la calle Sarmiento al 4100, dentro del predio del hipermercado Chango Más, en la ciudad de Bahía Blanca .

Según los primeros datos de la investigación, Juan Roberto Cafasso, de 69 años, realizaba actividad física en una bicicleta elíptica ubicada en la planta alta del gimnasio . En un momento descendió de la máquina para buscar una botella de agua y, al desplazarse por el sector, sufrió una caída que resultó fatal.

La principal hipótesis indica que el abogado se habría apoyado sobre una superficie que aparentaba ser una pared . Sin embargo, detrás de una lona plástica utilizada como banner publicitario no existía una protección estructural, por lo que cayó hacia una oficina interna desde una altura superior a los 5 metros.

La víctima fue identificada como Juan Roberto Cafasso , un reconocido abogado de Bahía Blanca que también integró el directorio del Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca.

De acuerdo con información difundida por la propia institución, Cafasso ocupó ese cargo hasta 2023 en representación de concesionarios y permisionarios del puerto.

Tras conocerse la noticia, el organismo expresó sus condolencias y destacó su trayectoria profesional, así como su compromiso con el desarrollo de la actividad portuaria.

Qué investiga la Justicia

La causa quedó a cargo del fiscal Cristian Aguilar, titular de la UFIJ N.º 1 de Bahía Blanca. También intervino personal de la comisaría Segunda de la ciudad. Entre las medidas adoptadas se dispuso la clausura preventiva del gimnasio y la realización de peritajes para determinar cómo se produjo la caída y si existieron fallas de seguridad en las instalaciones.

Además, los investigadores buscan establecer si el establecimiento funcionaba con un permiso municipal vencido al momento del accidente.

Qué dijo SportClub tras la tragedia

image

Luego del hecho, la cadena informó a través de una publicación en redes sociales que la sede donde ocurrió el accidente permanecerá cerrada hasta nuevo aviso. La medida se mantendrá mientras avanzan las actuaciones judiciales y las pericias ordenadas por la fiscalía.