Escándalo en Chaco: un pastor evangélico fue imputado por abuso sexual y grooming contra tres adolescentes

El pastor Héctor Eduardo Machuca , líder de la iglesia "Puertas del Cielo" en Barranqueras, fue imputado formalmente por la Justicia chaqueña tras ser denunciado por delitos contra la integridad sexual de tres adolescentes que asistían a su congregación de Barranqueras, Chaco.

Se presume que el acusado se valió de su rol como guía espiritual para ganar la confianza de las familias y agredir a las menores, cuyas edades oscilan entre los 14 y 17 años.

La investigación penal está a cargo del Equipo Fiscal N°13 de Resistencia. Según los datos de la causa, los ataques ocurrieron entre julio de 2025 y abril de 2026. Fuentes judiciales indican que el imputado utilizaba el templo religioso —que funciona en su propio domicilio— y el entorno digital para abordar a las víctimas.

Los casos denunciados constan de tres menores. Primero, una víctima de 17 años habría sufrido tocamientos impúdicos reiterados entre mediados de 2025 y abril de 2026. Los hechos ocurrían sin su consentimiento en la casa del pastor, mientras la joven realizaba tareas de limpieza.

Otra denuncia, se trata de una menor de 16 años, en este caso se habría configurado el delito de grooming. El pastor le enviaba mensajes de WhatsApp con contenido sexual explícito para citarla a solas en lugares apartados, con expresiones como: "Cuando puedas, solos nos vemos… cositas ricas".

Finalmente, el último caso denunciado, se trata de una menor de 14 años, en este caso, los abusos se daban presuntamente durante las celebraciones religiosas entre enero y abril de 2026. Machuca aprovechaba los cultos para abrazar a la menor y realizar tocamientos forzados.

La clave de la investigación reside en la asimetría de poder y el abuso de confianza. Fuentes judiciales señalaron que Machuca no era un desconocido, sino una figura en la que las familias depositaban su fe y seguridad. Por esta razón, la calificación legal es severa: se lo imputa por abuso sexual agravado por ser cometido por un ministro de culto, en concurso real con grooming, bajo los artículos 119 y 131 del Código Penal Argentino.