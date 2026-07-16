Chaco anunció un aumento salarial escalonado para los agentes provinciales activos y pasivos

El incremento será del 10 % y un refuerzo de 200.000 pesos hasta noviembre.

El gobernador de Chaco, Leandro Zdero, anunció aumentos salariales escalonados para los empleados públicos provinciales activos y pasivos del 10% más un refuerzo de 200.000 pesos hasta noviembre. Según se anunció, desde el gobierno provincial el 20 de julio se pagará un primer refuerzo extraordinario, no remunerativo y no bonificable, de 100.000 pesos para el personal activo y de 80.000 pesos para jubilados y pensionados.

En agosto habrá un aumento salarial general del 5% tanto activos como pasivos, que se sumará de manera directa al salario. Desde el Ministerio de Hacienda se informó que septiembre será el mes de mayor impacto para los sectores esenciales.

En tal sentido habrá un incremento del 20% en el concepto Aula para los docentes, una suba también del 20% en la Bonificación por Riesgo de Salud para el personal sanitario, y un aumento del 10% en la bonificación especial para las fuerzas de seguridad. “Se trata de un reconocimiento puntual a tres áreas que la provincia definió como estratégicas”, dio un funcionario del área de Hacienda.

Se informó que en octubre volverá a pagarse un refuerzo extraordinario de las mismas características que el de julio: 100.000 pesos para activos y 80.000 para pasivos, sin carácter remunerativo ni bonificable. En tanto que, en noviembre, para cerrar el año, se aplicará un nuevo aumento del 5% que alcanzará a todos los agentes estatales, activos y pasivos.

Fechas de pago En paralelo, desde el Gobierno provincial confirmaron el cronograma de pagos correspondiente a julio. Los sueldos de los trabajadores pasivos se depositarán el jueves 30, mientras que los activos cobrarán al día siguiente, el viernes 31.