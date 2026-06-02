La Matanza: asesinaron a un comisario mientras buscaba a su hija por su clase de inglés

Un angustiante hecho ocurrió en la localidad de González Catán, La Matanza , este lunes por la noche. Se trata del asesinato de un comisario de Policía , quien fue baleado por un grupo de delincuentes en un intento de robo mientras pasaba a buscar a su hija.

La víctima fue identificada como Diego Fernando Ponce, de 46 años, quien prestaba servicios en la sede local de la Escuela de Policía Juan Vucetich.

El hecho ocurrió en la intersección de las calles Apipé y Obligado, a eso de las 20:30. Según se informó, Ponce se encontraba de franco y se dirigía a buscar a su hija a sus clases de inglés.

En un momento determinado, el hombre fue interceptado por cuatro delincuentes a bordo de dos motos, quienes intentaron robarle su camioneta , una Ford EcoSport. El comisario recibió varios disparos , con impactos en el abdomen y la espalda. Los ladrones huyeron, ya que Ponce también había respondido con disparos.

Tras el ataque, vecinos de la zona lo auxiliaron y lo trasladaron en su propia camioneta hasta la Unidad de Pronta Atención (UPA) N.º 29. Sin embargo, pese a las maniobras de reanimación realizadas por el personal médico, ingresó sin signos vitales y se confirmó su fallecimiento.

Uno de los agresores fue detenido

En las últimas horas se supo que uno de los atacantes fue detenido por la policía bonaerense. Según la información que trascendió, el acusado tiene 19 años y cumplía con arresto domiciliario. Tenía una tobillera electrónica colocada al momento del hecho.

El fiscal de Homicidios de La Matanza, Adrián Arribas, confirmó que el acusado permanece en el hospital bajo custodia policial, ya que había recibido un disparo en la pierna, y será indagado en las próximas horas. Además, se realizaron allanamientos durante toda la madrugada y ya habrían identificado al resto de la banda.