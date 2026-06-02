"Los voy a matar a los dos": la escalofriante trama detrás del femicidio de Temperley

Este sábado, el mismo día que se encontraron los restos de Agostina Vega en Córdoba, ocurrió otro femicidio , este caso en Temperley . La víctima, identificada como Noelia Rivero (30), fue asesinada por su pareja, Tomás Adrián Nuñez (37) a puñaladas, luego de haber sido mantenida como rehén durante varias horas.

En las últimas horas, se dieron a conocer escalofriantes detalles de la trama detrás del femicidio. Según se reveló, Nuñez aseguraba que Noelia le estaba siendo infiel con su hermano , quien vivía al fondo de la misma casa en donde habitaba la pareja.

“ Los voy a matar a los dos y después me mato. Ni vengas” , le advirtió Nuñez el sábado a su hermana, antes de cometer el femicidio. La mujer solo alcanzó a avisarle al hermano que no fuera a la casa.

Tomás y Noelia se habían conocido a fines de 2025 y convivían desde hacía apenas dos meses. “Ya había tenido celos del hermano con otras parejas, lo mismo que con Noelia” , señalaron los investigadores.

Según fuentes judiciales, Núñez tenía un patrón de control obsesivo sobre sus parejas. “Trabajaba de noche y tanto a Noelia como a sus ex parejas las llamaba a la madrugada para hacer videollamadas. Debían atenderlo rápido y mostrarle toda la casa. Si no lo hacían, les decía que lo estaban engañando con otro ”, relató una fuente del caso a Diario Conurbano.

En la casa de la pareja, ubicada en Lavalle 1700, los investigadores encontraron una cámara de seguridad 360 instalada en el comedor, un detalle que refuerza el perfil controlador del femicida.

Además, trascendió que Núñez tenía problemas de consumo problemático de drogas, especialmente de pasta base, lo que agravaba su comportamiento violento.

Cómo ocurrió el femicidio

Todo ocurrió cuando Noelia logró realizar un llamado desesperado a la línea de emergencias 911 para denunciar que estaba secuestrada. Durante la comunicación, la joven alcanzó a gritar: “Mi novio me tiene de rehén, necesito ayuda”, antes de que la llamada se interrumpiera.

Al llegar al domicilio ubicado en la calle Lavalle al 1700, el personal policial de la Comisaría 3ª de Lomas de Zamora fue recibido por el propio Núñez, quien aseguró que "estaba todo bien". Noelia, con la voz quebrada, confirmó la versión de su pareja pero agregó: “Pero él no me deja salir”.

Con la autorización de la fiscal, los policías intentaron ingresar a la casa, pero Núñez había trabado la puerta, lo que dificultó el acceso. Desde el interior se escuchaban golpes y gritos.

Tras varias horas, los agentes de la Policía Bonaerense decidieron ingresar a la vivienda subiendo por los techos y entrando por una puerta trasera. Sin embargo, al irrumpir en la casa, se encontraron con el cadáver de Noelia Romero ya había fallecido con múltiples heridas de arma blanca en el tórax, el cuello y la espalda.

En el lugar, los peritos incautaron una cuchilla de cocina que habría sido utilizada como el arma homicida. Por su parte, Núñez fue hallado con cortes en el cuello y en ambas muñecas, lesiones que él mismo se provocó en un intento de suicidio tras asesinar a su novia.

La causa quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 17 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, especializada en casos de violencia familiar y de género.