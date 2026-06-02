Caso Agostina Vega: una carta reveló sus sueños y proyectos antes de morir

En medio de la investigación por el femicidio de Agostina Vega , la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba -caso por el que está detenido Claudio Barrelier -, se difundió un manuscrito que ella había realizado para una actividad escolar.

En el texto, que compartió Ramiro, su profesor de música, en las redes sociales, Agostina escribió cuáles eran sus intereses, gustos y metas a largo plazo. Agostina cursaba tercer año del secundario en el IPEM 169 Rafael Escuti, de Córdoba Capital, pero la última vez que asistió a clases fue el 8 de mayo.

Según lo trascendido, y tal como se puede ver en la imagen, Agostina tuvo que completar un cuestionario para una tarea escolar, así como lo hicieron sus compañeros.

Al ser consultada sobre sus metas a corto plazo, la adolescente expresó que quería aprobar el año escolar. Sobre su futuro, respondió que deseaba estudiar psicología, un objetivo que ahora constituye uno de los recuerdos más significativos para familiares, amigos y compañeros de clase.

Asimismo, la menor reveló que disfrutada de ir a la escuela para ver a sus amigas, leer cuentos, ver películas románticas y animadas, y practicar extensiones de pestañas. También indicó que su comida favorita era el asado.

La conmovedora despedida de Agostina

Tras el hallazgo de sus restos en un descampado del barrio Ampliación Ferreyra, sus compañeros se reunieron frente a la casa donde vivía con su madre para despedirla. Allí, los adolescentes confesaron que, a pesar de las diferencias propias de un grupo de adolescentes, no comprendían el final que tuvo una chica como ellos, que recién comenzaba a proyectar su vida.

Algunos recordaron el día en que Agostina dejó de asistir a clases. Una compañera explicó que pensaba que se había cambiado de escuela: “Me la crucé en la calle y me dijo: ‘Porque tengo muchos problemas’”.

Agostina ingresó a la escuela actual en septiembre de 2025, tras un traslado por cambio de domicilio familiar. Según la inspectora, cursó con normalidad y era una alumna promedio, sin señales que activaran alertas sobre su situación.