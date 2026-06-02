El femicidio de Agostina Vega habría tenido lugar en la casa de Barrelier, ubicado en el barrio Cofico, ciudad de Córdoba.

Este sábado se encontraron los restos de Agostina Vega (14) en el descampado del barrio Ampliación Ferreyra, ciudad de Córdoba, luego de una semana de búsqueda.

El femicidio, que conmocionó al país entero, tiene como único detenido a Claudio Barrelier (33), amigo de la familia de la víctima y la última persona en verla con vida.

De acuerdo con la autopsia, los investigadores determinaron que la adolescente murió por “asfixia mecánica" y que fue víctima de abuso sexual antes de ser asesinada.

Asimismo, Agostina presentaba un “severo daño en las vísceras” y pérdida de integridad en distintos órganos. Las heridas fueron provocadas con un elemento punzante. Por otro lado, descartaron que la adolescente estuviera embarazada.

Femicidio de Agostina Vega: cuál es la principal hipótesis que maneja la Justicia El femicidio habría tenido lugar en la casa de Barrelier, ubicada en Juan del Campillo al 800, en el barrio Cofico. Según se supo, el hombre había equipado un sector de dicho domicilio, que originalmente funcionaba como garage, con una cama y baño para su uso personal. En dicha habitación se levantaron muestras de sangre con ayuda del luminol que están siendo sometidas a estrictos análisis de ADN.