El crimen de Agostina Vega ya es investigado como femicidio: quiénes son los sospechosos en la mira

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El abuelo de Agostina dijo: "Estamos preparados para cualquier noticia"

Miguel Vega, abuelo de Agostina Vega, sostuvo que el único detenido no habría actuado por su cuenta y afirmó que la familia está preparada para cualquier noticia.

La angustia crece con el paso de los días, pero la familia de Agostina Vega mantiene la esperanza de encontrar a la adolescente desaparecida. Este sábado, Miguel, su abuelo, volvió a reclamar respuestas y planteó sus dudas sobre la actuación de Claudio Gabriel Barrelier, el único detenido en la causa.

“Me parece que Barrelier no actuó solo. Si estuviera solo, ya nos hubiera dicho dónde está Agostina”, expresó en declaraciones televisivas. El hombre consideró que detrás del caso podría haber más personas involucradas, aunque aclaró que no tiene sospechas concretas.

“Siempre dije que acá tienen que investigar a todos y a todas”, remarcó, al insistir en que la pesquisa debe avanzar sobre todas las hipótesis posibles.

A pesar del dolor, Miguel destacó el trabajo que llevan adelante los investigadores. “Estoy conforme con todo lo que están haciendo. Espero que aparezca mi nieta y después se verá quiénes fueron los responsables”, señaló.

El abuelo admitió que la familia se prepara para cualquier desenlace. “Queremos noticias, sean las que sean. Estamos preparados para todo”, afirmó con visible emoción.

En otro tramo de su mensaje recordó a Agostina como una adolescente alegre y querida por todos. “Es mi princesa, la nena de la casa. Le gusta jugar con sus mascotas y siempre está sonriendo”, contó a la señal C5N.

Pese a la incertidumbre, cerró con una expresión de esperanza: “Tengo fe. Tengo fe en que mi nieta está bien”.