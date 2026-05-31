Caso Agostina Vega: habló la madre del detenido y confesó su peor sospecha tras "verlo bien" el día lunes

Mientras el país entero se conmocionaba con el trágico hallazgo del cuerpo sin vida de Agostina Vega en un descampado, Viviana Brizuela, la madre de Claudio Barrelier —el único detenido por el femicidio—, atravesaba las horas más oscuras de su vida. En una entrevista exclusiva, la mujer rompió el silencio y compartió el dolor, el shock y la incredulidad que vive su familia tras la detención de su hijo.

El horror de la noticia coincidió con el cumpleaños de Viviana, transformándolo, según sus propias palabras, en el peor día de su vida. “Todavía estoy en shock. Me cuesta creer todo esto. No quiero prender la televisión”, confesó visiblemente afectada por la situación.

La madre del acusado se mostró devastada, en entrevista con Infobae, ante el destino de la víctima y el quiebre de su propia realidad familiar: “Ya salí a decir que me perdonen. Yo no creí una cosa así” , sostuvo. Además, relató que hacía bastante tiempo que no veía a su hijo con frecuencia, aunque mantuvieron un breve encuentro poco antes del crimen: “El lunes lo vi. Lo vi bien”.

Al ser consultada sobre la relación de su hijo con la menor de edad, Brizuela fue tajante al asegurar que no existía un lazo cercano ni cotidiano. “A la nena no la conocía. Una sola vez la vi” , explicó de manera contundente.

Asimismo, recordó el momento en que conoció a Melisa Heredia, la madre de Agostina, durante un evento deportivo al que había asistido para ver jugar a Barrelier. “Me la presentó como una amiga. Fue una sola vez”, detalló sobre aquel único encuentro.

La ubicación donde fue vista por última vez Agostina

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Un giro inexplicable

Para Viviana, la acusación que pesa sobre Claudio Barrelier destruye la imagen del hijo que vio crecer. La mujer insistió en que los actos de los que se le acusa contradicen por completo la educación que recibió en su hogar.

“Pensé que era inocente. Yo no lo crié con esos valores. Yo lo crié con educación, con principios... Era un solcito, lo quería todo el mundo. Salía de acá y saludaba a todos. Un chico sano.”

El caso, que mantiene en vilo a la opinión pública, continúa bajo investigación judicial mientras la comunidad exige justicia por el femicidio de Agostina Vega.