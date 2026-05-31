Caso Agostina Vega: el círculo íntimo del único detenido por el crimen de la adolescente

El hallazgo del cuerpo de Agostina Vega este sábado en un descampado de Córdoba profundizó la investigación sobre Claudio Barrelier, el único detenido por el homicidio de la adolescente de 14 años.

Pero mientras la pesquisa avanza sobre el principal sospechoso, los investigadores también comenzaron a reconstruir el entramado de relaciones que rodeaba al acusado y que podría resultar clave para esclarecer qué ocurrió durante los días posteriores a la desaparición de la joven el 23 de mayo.

En ese contexto, una mujer señalada como amante de Barrelier quedó en el centro de la escena luego de que trascendiera que le habría prestado el vehículo utilizado por el sospechoso para movilizarse en las horas decisivas de la causa.

Según la hipótesis judicial, se trata del Ford K negro con el que el acusado se trasladó hacia la zona de Ampliación Ferreyra, donde finalmente fueron encontrados los restos de Agostina.

El préstamo del auto que ahora analiza la Justicia

De acuerdo con los elementos reunidos por la fiscalía, Barrelier consiguió el vehículo el lunes posterior a la desaparición de Agostina. La mujer, que vive en barrio Yofré, le habría entregado el automóvil luego de que él le explicara que necesitaba realizar una "changa" o algunos trabajos particulares.

Los investigadores sostienen que la propietaria del auto no estaría imputada y que, hasta el momento, no existen pruebas que indiquen que conocía el verdadero destino que tendría el vehículo. Sin embargo, su declaración es considerada de enorme importancia para reconstruir los movimientos del sospechoso durante las horas en que la adolescente permanecía desaparecida.

Las cámaras de seguridad captaron a Barrelier retirando el Ford K y regresando a su vivienda en barrio Cofico. Luego, las imágenes muestran movimientos que hoy son materia de análisis judicial: entradas y salidas de la casa cargando recipientes y objetos antes de volver a subir al automóvil.

El círculo íntimo del detenido bajo observación

La aparición del nombre de la amante en el expediente se suma a otros vínculos personales que la fiscalía busca desentrañar. Barrelier mantenía una relación cercana con la madre de Agostina, Melisa Heredia, con quien había estado en pareja durante varios años y conservaba contacto frecuente incluso después de la separación.

Esa relación previa es uno de los factores que, según los investigadores, habría facilitado que la adolescente confiara en él. La reconstrucción del caso indica que Agostina tomó un remís hasta la zona donde vivía Barrelier convencida de que participaría en una supuesta sorpresa para su madre.

El hombre fue quien pagó el viaje y quedó registrado por cámaras junto a la menor en lo que terminó siendo la última imagen conocida de la víctima con vida.

Mientras tanto, la fiscalía continúa analizando si Barrelier actuó solo o si existieron otras personas que pudieron haber colaborado, encubierto o tenido conocimiento de alguno de sus movimientos. Por ahora, el hombre de 33 años sigue siendo el único detenido por el crimen que conmociona a Córdoba y al país.