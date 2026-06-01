Confirmaron que Agostina Vega murió por asfixia y fue abusada: qué se sabe sobre el supuesto embarazo

Tras conocerse los primeros detalles de la autopsia preliminar de Agostina Vega, se confirmó que la joven de 14 años murió por "asfixia mecánica".

A raíz de la revelación de los primeros detalles de la autopsia preliminar realizada al cuerpo de Agostina Vega en Córdoba, los investigadores explicaron las dificultades que enfrentaron para llevar adelante algunos procedimientos debido al estado en el que fue hallado el cuerpo. En ese marco, se conoció cómo murió la adolescente de 14 años.

Según trascendió, el hecho de que el cuerpo estuviera desmembrado complicó la toma de hisopados en algunas zonas, entre ellas la región pélvica. Además, los peritos señalaron que presentaba un “severo daño en las vísceras” y pérdida de integridad en distintos órganos. El informe también determinó que las heridas fueron provocadas con un elemento punzante.

Cómo murió Agostina Vega Los investigadores descartaron que la adolescente estuviera embarazada y establecieron que murió por “asfixia mecánica”. Además, a partir de estudios complementarios, determinaron que fue víctima de abuso sexual antes de ser asesinada.

El único detenido en el caso Por el momento, el único imputado por la muerte de Agostina Vega es Claudio Barrelier, de 33 años, quien se encontraba detenido en el Complejo Penitenciario N°1 “Reverendo Padre Francisco Luchesse”, en Córdoba.

Durante el fin de semana, el hombre habría sufrido un ataque nervioso y fue trasladado al hospital de la cárcel de Bouwer, donde permanece internado. Allí, los médicos detectaron que presentaba “pensamientos suicidas”.