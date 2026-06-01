Se conocieron los primeros detalles de la autopsia preliminar a Agostina Vega: qué revelaron

Los investigadores esperan confirmar la hora exacta de la muerte de Agostina Vega, luego de que se conocieran los primeros resultados de la autopsia.

Agostina Vega fue encontrada en un descampado y la autopsia buscará confirmar la hora de su muerte.

En medio de la conmoción que atraviesa Córdoba tras el hallazgo del cuerpo sin vida de Agostina Vega, la adolescente de 14 años por cuyo crimen hay un detenido, Claudio Barrelier, este lunes se conocieron nuevos detalles de la autopsia preliminar.

Según la primera información, los forenses habrían determinado que Agostina murió entre la 1 y las 3 de la madrugada, aunque ese dato aún deberá ser confirmado oficialmente. Por eso, se espera que en las próximas horas se precise la hora exacta del deceso.

Cabe recordar que la menor fue encontrada este sábado por la tarde en un descampado, en una zona donde Barrelier había sido visto. Sus restos estaban dentro de un tacho de pintura de 20 litros y en bolsas de consorcio que, aparentemente, el acusado habría sacado el lunes de su casa y cargado en un vehículo.

Los detalles de la autopsia A raíz de la forma en la que fue hallada la adolescente de 14 años, los investigadores definieron que sufrió "daño severo en vísceras" y que a su vez, "la pérdida de integridad de órganos", dificultó la autopsia.

Por otro lado, por el momento no se pudieron llevar a cabo estudios para determinar si sufrió abuso sexual ya que la zona pélvica estaba muy dañada producto del desmembramiento, donde señalaron que "va a ser difícil comprobar científicamente algo".