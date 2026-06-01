Accidente en Guaymallén: un conductor murió tras perder el control y chocar contra un árbol

El accidente ocurrió en Guaymallén cuando la víctima, un hombre de 73 años, perdió el control del vehículo, impactó con un árbol y falleció.

Un hombre de 73 años murió la tarde de este martes en un accidente vial ocurrido en el departamento de Guaymallén, cuando perdió el control del vehículo que conducía, impactó contra un árbol y terminó dentro de una acequia, según informaron fuentes policiales.

De acuerdo con información policial, el hecho se registró en calle Infanta Isabel, a unos 200 metros antes de la intersección con Tabanera, cuando un Volkswagen Gacel circulaba en sentido oeste. Por causas que aún se intentan establecer, el conductor habría perdido el dominio del rodado, lo que derivó en el violento impacto.

Intervención en el lugar Tras el aviso a la línea de emergencia 911, personal policial y equipos del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) llegaron rápidamente a la escena. Allí constataron que el conductor ya no presentaba signos vitales, producto de las lesiones sufridas en el choque.

En el lugar trabajó personal de Policía Vial junto a efectivos de la jurisdicción, quienes realizaron las pericias correspondientes para determinar la mecánica exacta del siniestro.