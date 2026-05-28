Fuerte accidente en el Acceso Sur: cuatro heridos por el choque entre un colectivo y un camión

El accidente ocurrió sobre el Acceso Sur, en la zona de Carrodilla. Además de los heridos, varios pasajeros sufrieron latigazos cervicales por el impacto.

Cuatro heridos dejó un accidente entre un colectivo y un camión la tarde de este jueves sobre el Acceso Sur, en la zona de Carrodilla, Luján de Cuyo. En tanto, varios pasajeros del transporte público sufrieron latigazos cervicales y debieron ser asistidos en la escena tras el impacto.

El siniestro se registró cerca de las 17.30, cuando un llamado a la línea de emergencias 911 alertó la colisión entre los dos vehículos de gran tamaño, sobre los carriles que se dirigen hacia el norte.

Al arribar al lugar, el personal policial constató que el accidente había sido protagonizado por un colectivo Mercedes Benz y un camión Iveco perteneciente a una empresa dedicada al transporte de productos mineros.

La mecánica del accidente y estado de los afectados De acuerdo con las primeras averiguaciones, y por causas que son materia de investigación, el micro impactó desde atrás al camión cuando ambos circulaban por ese sector de la Ruta 40.

FotoJet(30) El camión Iveco que protagonizó el siniestro. Gentileza.