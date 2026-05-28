Fuerte accidente en el Acceso Sur: cuatro heridos por el choque entre un colectivo y un camión
El accidente ocurrió sobre el Acceso Sur, en la zona de Carrodilla. Además de los heridos, varios pasajeros sufrieron latigazos cervicales por el impacto.
Cuatro heridos dejó un accidente entre un colectivo y un camión la tarde de este jueves sobre el Acceso Sur, en la zona de Carrodilla, Luján de Cuyo. En tanto, varios pasajeros del transporte público sufrieron latigazos cervicales y debieron ser asistidos en la escena tras el impacto.
El siniestro se registró cerca de las 17.30, cuando un llamado a la línea de emergencias 911 alertó la colisión entre los dos vehículos de gran tamaño, sobre los carriles que se dirigen hacia el norte.
Al arribar al lugar, el personal policial constató que el accidente había sido protagonizado por un colectivo Mercedes Benz y un camión Iveco perteneciente a una empresa dedicada al transporte de productos mineros.
La mecánica del accidente y estado de los afectados
De acuerdo con las primeras averiguaciones, y por causas que son materia de investigación, el micro impactó desde atrás al camión cuando ambos circulaban por ese sector de la Ruta 40.
Como consecuencia de la colisión, cuatro ocupantes de los vehículos sufrieron lesiones, mientras que el resto de los pasajeros presentó diferentes cuadros compatibles con latigazo cervical.
Las primeras actuaciones quedaron a cargo de la Oficina Fiscal Luján de Cuyo, que dispuso el trabajo de Policía Científica y las medidas de rigor para determinar la mecánica del accidente.