Tragedia en Aeroparque: murió un empleado y otro resultó herido en plenas tareas de mantenimiento

El hecho ocurrió este miércoles por la tarde en el Aeroparque Jorge Newbery, mientras se realizaban trabajos de mantenimiento en una de las zonas públicas.

El hecho ocurrió este miércoles por la tarde en el Aeroparque Jorge Newbery, mientras se realizaban trabajos de mantenimiento en una de las zonas públicas del edificio donde, igualmente, no tienen acceso las personas. Además de la persona fallecida, se reportó un herido, fuera de peligro.

Según trascendió, estos empleados habrían estado realizando arreglos en una sala de máquinas del aeropuerto cuando un tablero se les cayó encima, se rompió un tubo de gas, lo que provocó una fuga, y terminó causándole la muerte a uno de ellos.

Dónde ocurrió el trágico hecho en Aeroparque Aparentemente, todo sucedió en una sala del primer piso de Aeroparque, cerca del área de preembarque de los vuelos nacionales.

Según explicaron, los empleados estaban realizando tareas de mantenimiento en los tubos de dióxido de carbono cuando se cayó el tablero eléctrico, lo que provocó una fuga en uno de los tubos, y quedaron atrapados en esta sala.