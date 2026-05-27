Cómo graduarse en Telecomunicaciones en el ITU UNCuyo de forma virtual
La UNCuyo, a través, del ITU buscan brindar capacitación en una carreras de forma virtual. Cómo inscribirse y cuál es el plan de estudios.
El Instituto Tecnológico Universitario de la Universidad Nacional de Cuyo (ITU UNCuyo) confirmó la apertura de las inscripciones para comenzar a cursar una carrera que en muy poco tiempo puede permitir la formación y la inserción laboral en un rubro muy demandado para el sector industrial y productivo.
Se trata de la carrera de Redes de Datos y Telecomunicaciones que dura tan solo dos años y medio. Desde el ITU marcaron que hasta el 29 de mayo estará el enlace abierto para la preinscripción y para subir la documentación que se requiere. Todo se hace de manera virtual.
Esta oferta académica del ITU UNCuyo está pensada, especialmente, para personas que residen en el este de Mendoza: San Martín, Junín, Rivadavia, Santa Rosa y La Paz.
Cómo inscribirse a la carrera del ITU UNCuyo
La documentación requerida es la siguiente:
- Documento de identidad escaneado en ambas caras en un solo archivo (formato PDF)
- Certificado (escaneado) de título secundario en trámite, certificado de finalización de cursado del secundario con las materias que adeuda, resolución de exámenes aprobados por Art. 7) de la Ley de Educación Superior 24.521/95 hasta el año 2021 o Certificado de aprobación del Curso de Acompañamiento para Postulantes de la UNCuyo. (Formato PDF)
- Foto carnet digital (Formato JPG)
En dónde inscribirse
Preinscripción para personas que, por primera vez, accederán al sistema académico y administrativo del ITU UNCuyo.
Autogestión para personas que, alguna vez, tramitaron su usuario y contraseña de acceso al sistema académico y administrativo del ITU UNCuyo.