Cómo inscribirse a tres cursos virtuales del ITU-UNCuyo para ampliar tu CV

El ITU-UNCuyo llamó a los interesados a formar parte de distintas formaciones para ampliar el perfil laboral y/o académico. La convocatoria tiene lugares limitados para garantizar la personalización en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Los detalles.

Se trata de tres cursos que se dan de forma virtual y uno de forma presencial . Cuáles son los temas de aprendizaje, cómo cursarlos y cómo inscribirse.

Programa Logística de Transporte 360. Virtual. El Programa Logística de Transporte 360 es una serie de 3 cursos para guiarte desde la configuración de tu red de transporte a gestionar los costos de la misma. Inicia el 19/5. Reservá tu lugar HOY, aquí.

Programa E-commerce 360. Virtual. El desarrollo de un/a e-commerce exitoso/a implica no sólo la creación de una plataforma en línea, sino también la implementación de estrategias efectivas de marketing digital y una logística eficiente que garantice la satisfacción del cliente hasta la última etapa del proceso: la entrega del producto en su destino final. Inicia el 19/5. Anotate hoy mismo.

SolidWorks - Nivel Inicial: Esta formación busca desarrollar en los/as participantes las competencias básicas para utilizar SolidWorks como herramienta de diseño asistido por computadora (CAD), permitiéndoles modelar piezas y ensamblajes en tres dimensiones, generar planos técnicos y aplicar criterios de organización y optimización del diseño en entornos industriales y de ingeniería.Registrate y comenzá aquí.

Escuela de Conducción para la Operación de Autoelevadores. Presencial. Te ofrecemos esta propuesta de vanguardia diseñada para dar respuesta a la creciente demanda de personal calificado en el sector logístico e industrial de la región. Inicia el 20/5. Anotate aquí.

Las consultas se pueden realizar en la Secretaría de Extensión y Relaciones Institucionales del ITU UNCUYO: L a V de 8.30 a 14.30H. +54 0261 152479877 (WhatsApp Escrito) [email protected]