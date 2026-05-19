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Cómo inscribirse a tres cursos virtuales del ITU-UNCuyo para ampliar tu CV

El ITU de la UNCuyo ofrece tres importantes cursos en distintas áreas que comienzan hoy para ampliar tu currículum.

Curso virtual del ITU de la UNCuyo.

Curso virtual del ITU de la UNCuyo.

El ITU-UNCuyo llamó a los interesados a formar parte de distintas formaciones para ampliar el perfil laboral y/o académico. La convocatoria tiene lugares limitados para garantizar la personalización en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Los detalles.

Se trata de tres cursos que se dan de forma virtual y uno de forma presencial. Cuáles son los temas de aprendizaje, cómo cursarlos y cómo inscribirse.

Los cursos virtuales del ITU de la UNCuyo

Programa Logística de Transporte 360. Virtual. El Programa Logística de Transporte 360 es una serie de 3 cursos para guiarte desde la configuración de tu red de transporte a gestionar los costos de la misma. Inicia el 19/5. Reservá tu lugar HOY, aquí.

Programa E-commerce 360. Virtual. El desarrollo de un/a e-commerce exitoso/a implica no sólo la creación de una plataforma en línea, sino también la implementación de estrategias efectivas de marketing digital y una logística eficiente que garantice la satisfacción del cliente hasta la última etapa del proceso: la entrega del producto en su destino final.Inicia el 19/5. Anotate hoy mismo.

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Curso del ITU de la UNCuyo sobre e-commerce.

Curso del ITU de la UNCuyo sobre e-commerce.

SolidWorks - Nivel Inicial: Esta formación busca desarrollar en los/as participantes las competencias básicas para utilizar SolidWorks como herramienta de diseño asistido por computadora (CAD), permitiéndoles modelar piezas y ensamblajes en tres dimensiones, generar planos técnicos y aplicar criterios de organización y optimización del diseño en entornos industriales y de ingeniería.Registrate y comenzá aquí.

Escuela de Conducción para la Operación de Autoelevadores. Presencial. Te ofrecemos esta propuesta de vanguardia diseñada para dar respuesta a la creciente demanda de personal calificado en el sector logístico e industrial de la región. Inicia el 20/5. Anotate aquí.

Las consultas se pueden realizar en la Secretaría de Extensión y Relaciones Institucionales del ITU UNCUYO: L a V de 8.30 a 14.30H. +54 0261 152479877 (WhatsApp Escrito) [email protected]

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