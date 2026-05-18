Cómo capacitarse en Seguridad Privada en el ITU de forma virtual

El ITU, perteneciente a la Universidad Nacional de Cuyo ( UNCuyo ) confirmó que se brindará una capacitación específica para adentrarse en el mundo de la Seguridad Privada y la videovigilancia. Cómo se desarrollará, cuándo, en qué modalidad y qué hay que hacer para inscribirse.

"Del 12 de junio al 29 de septiembre de 2026, estás invitada e invitado a participar de una capacitación específica, teórica, práctica y VIRTUAL sobre Sistemas de Seguridad Privada: videovigilancia y electrónica, dictada por prestigiosos profesionales y destinada a toda persona interesada, tenga o no conocimientos previos. Los lugares son limitados porque priorizamos un proceso de enseñanza personalizado y eficaz", destacaron en una comunicación oficial desde el ITU.

La Certificación Inicial de Sistemas de Videovigilancia y de Seguridad Electrónica está orientada a formar y/o certificar a operadores y técnicos que buscan insertarse o y ya trabajan en el rubro de la Seguridad Privada.

La videovigilancia es una de las claves de la capacitación del ITU. Ilustrativa.

Cursado del 12/6 al 29/9 de 18 a 20h (se informará oportunamente en qué plataforma)

Contenidos: aspectos técnicos, operativos, desarrollo de habilidades de observación en Centros de Control y Monitoreo, gestión de incidentes, comunicación efectiva y toma de decisiones bajo presión; marco legal vigente en materia de protección de datos personales y seguridad privada, enfatizando la responsabilidad profesional, la confidencialidad de la información y el resguardo del valor probatorio de las imágenes.

La formación cuenta con el aval de la Dirección de Seguridad Privada del Gobierno de Mendoza (Di.Se.P) y del Instituto Tecnológico Universitario de la UNCuyo.

Para la inscripción se puede facilitar el trámite haciendo click aquí.

En dicho link, los interesados van a poder llenar un formulario con sus datos y conocer los costos del cursado. Al mismo tiempo se informó que hay tiempo de inscribirse hasta el 12 de junio.