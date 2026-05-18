Una directora pateó el banco de un alumno por portarse mal y el video causó polémica: "¿Creen que soy una bruja?"

La directora de un colegio secundario fue grabada mientras increpaba a los alumnos de un curso por su mal comportamiento, y el video no tardó en viralizarse en redes sociales. “ ¿Ustedes creen que yo soy una bruja? Perfecto, pero no conocen lo peor de mí ”, dijo la mujer, ante un aula desbordada.

El episodio ocurrió durante una jornada en la que, según la reconstrucción del hecho, el curso había acumulado situaciones de indisciplina. Ante ese contexto, la docente a cargo pidió la presencia de la directora para intentar ordenar la situación.

En las imágenes se puede ver a la directora de la institución y a una profesora paradas al lado del pizarrón, frente a los alumnos, con el fin de llevar adelante una reunión de concientización ante las reiteradas faltas de respeto hacia los docentes . No obstante, mientras la profesora hablaba, uno de los estudiantes hacía rechinar su pupitre, es decir, no permitía que se escucharan las palabras de la profesional.

Fue en ese momento que la directora del establecimiento, enfurecida con la situación, pateó el pupitre del alumno y le preguntó: “¿Vas a seguir molestando? ¿Vas a seguir o querés que te ponga el banco un poquito más adelante?”.

Luego, la directora habló frente al grupo y planteó dos posibilidades para la permanencia dentro de la escuela durante la jornada. “Perdón, hay dos maneras de estar dentro de la escuela cinco horas. Si la quieren pasar bien, cambien de actitud. Si la quieren pasar mal, yo me pongo la gorra más de lo normal”, sostuvo ante los alumnos.

En otro tramo de la intervención, la autoridad escolar cuestionó el trato hacia los docentes. “No voy a dejar que 10 personas maltraten y hagan pasar mal un momento”, afirmó, en referencia a los profesores. Después, agregó: “No hay un docente que salga de este curso y se sienta cómodo de trabajar”.

La directora también hizo referencia a las condiciones del personal que se desempeña en el establecimiento. “Si ustedes no quieren hacer lo que tienen que hacer dentro de la escuela, yo no tengo ningún problema. Pero si ustedes molestan al personal que viene a trabajar de buena voluntad con un mal sueldo, eso no lo voy a permitir”, expresó.

Como si fuera poco, un alumno mencionó la posibilidad de que interviniera su familia o alguna autoridad educativa. Frente a ese planteo, la directora respondió: “Que venga cuando quiera, y si quiere al ministerio le doy la dirección, que venga con una nota escrita y yo se la firmo. No tengo ningún problema”. Luego anticipó una instancia posterior: “Ahora vamos a hacer una reunión y vamos a ver qué es lo que pasa”.

Dónde habría ocurrido el hecho

Si bien circuló una versión respecto a que el hecho habría ocurrido en una escuela de Río Negro durante la última semana, el Ministerio de Educación de dicha provincia salió a refutar esa versión.

“El Ministerio de Educación y Derechos Humanos desmiente lo difundido en distintos medios de comunicación mediante la viralización de un video, respecto a una situación supuestamente ocurrida en una escuela de Río Negro”, indicó el organismo provincial. Luego agregó que, tras tomar conocimiento del registro y de la información vinculada con su origen, se investigó la situación y se constató que la escuela y las personas que aparecen en las imágenes no pertenecen a esa provincia.