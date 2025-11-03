Escándalo en un colegio en Banfield: un profesor fue acusado de adoctrinar estudiantes

Un profesor de Literatura del colegio Bertrand Russell en la localidad de Banfield insultó y maltrató a sus estudiantes de último año de secundaria luego de los resultados electorales del domingo 26 de octubre. El docente, identificado como Darío Heber Martínez, fue grabado mientras calificaba de “estúpidos” a los alumnos por haber votado al oficialismo.

El audio que dio a conocer el escándalo fue difundido por la periodista María Julia Oliván. Tras el episodio, la institución decidió suspenderlo por una semana en todos sus cursos y apartarlo del aula donde ocurrió el hecho hasta fin de año.

"Tal vez se den cuenta de lo idiotas que son de acá a un tiempo", fue una de las frases que dirigió el docente a sus alumnos.

El colegio difundió un comunicado en el que calificó la situación como un “desborde” del profesor y un “descargo inoportuno y ofensivo” frente a un grupo de alumnos que había proyectado en el aula la imagen de un excandidato a diputado antes de que aparezca el docente. La institución remarcó estar “en total desacuerdo” con la actitud del docente y aseguró que actuó de manera inmediata cuando tomó conocimiento de los hechos.

Sin embargo, la conducción señaló que la situación derivó en un fuerte impacto mediático que expuso a toda la comunidad escolar. Según el texto firmado por la Dirección General, la difusión del audio se dio “de manera descontextualizada” y generó un “sentimiento de desconcierto” dentro del colegio, que consideró que el episodio quedó sujeto a “opiniones infundadas y maliciosas” de personas ajenas a su trayectoria y sus valores.

colegio bertrand russell El colegio Bertrand Russell de Banfield estuvo en el centro de la polémica debido a un episodio de intento de adoctrinamiento por parte de un docente.

Aun así, el mensaje apunta a transformar el conflicto en una oportunidad de reflexión: “Somos seres humanos, cometemos errores y estamos comprometidos a aprender”, señala el comunicado, que también llama a preservar el rol del colegio como “segundo hogar” y reforzar el trabajo con las familias “para formar ciudadanos con sentido crítico, responsabilidad y empatía”.

El comunicado del Ministerio de Capital Humano sobre el episodio de adoctrinamiento

La situación también motivó una intervención del Ministerio de Capital Humano, que consideró el episodio como un caso de adoctrinamiento político y violencia verbal dentro del aula. En su comunicado oficial, la cartera destacó que no se trata del primer hecho de este tipo y afirmó que ya se habían registrado casos donde docentes abordaron contenidos político-partidarios con expresiones peyorativas hacia estudiantes.

El Ministerio, conducido por Sandra Pettovello, recordó que estas conductas vulneran la Ley de Educación Nacional, la Ley de Protección Integral de Niños y Adolescentes y la Ley de Convivencia Escolar, que garantizan un ambiente de respeto, pluralidad y libertad de pensamiento dentro de las escuelas. Frente a esto, reafirmó su compromiso con una educación “libre y plural” y pidió a las provincias y a las comunidades educativas reforzar los mecanismos de control para prevenir nuevos episodios. Además, recordó que se encuentra habilitada la línea gratuita 0800-222-1197 para recibir denuncias o consultas relacionadas con derechos vulnerados en el ámbito escolar.